Theresa May tapaa Saksan ja Ranskan johtajat EU:n huippukokouksen alla

Britannian pääministeri Theresa May tapaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tiistaina. Seuraavana päivänä pidettävässä EU:n huippukokouksessa Mayn odotetaan pyytävän lisäaikaa brittien EU-erolle.

May pyysi perjantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille lähettämässään kirjeessä, että brexitin määräpäivää lykättäisiin kesäkuun 30. päivään.

Jos Britannia ei saa lisäaikaa, se jättää EU:n ilman sopimusta perjantaina.

May jatkoi maanantaina oppositiossa olevan työväenpuolueen kanssa sellaisen brexit-kompromissin etsimistä, jonka taakse olisi mahdollista saada brittiparlamentin alahuoneen enemmistö. Mayn neuvottelut ovat kuitenkin jo jakaneet pahasti hänen oman puolueensa, konservatiivien, rivit.

Mayn seuraajaksikin povattu kiivas brexitin kannattaja Boris Johnson kauhisteli Daily Telegraphin kolumnissaan Mayn neuvotteluja työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kanssa.

– Tuntuu täysin uskomattomalta, että hänet on nyt kutsuttu Downing Streetille neuvottelemaan brexit-sopimuksesta. Ja vielä tuplasti uskomattomampaa on, että hallitus on – tai niin meille ainakin on kerrottu – suostumassa hänen ehtoihinsa, Johnson kiivaili.

May itse kuvaili neuvotteluja puhtaaksi yhteisymmärryksen tavoitteluksi.

– Se tarkoittaa kompromisseja kummallekin osapuolelle, mutta tärkeintä on, että brexit tapahtuu. Mitä pidempään tässä kestää, sitä suuremmaksi kasvaa riski, ettei Britannia lähde koskaan. Se tarkoittasi, että brexit valuisi sormiemme lomitse, vaikka Britannian kansa on äänestänyt sen puolesta, May sanoi videoviestissään.

Myös työväenpuolueessa hajaannusta

Työväenpuolue on toistuvasti viestittänyt haluavansa pysyä tulliliitossa EU:n kanssa. Tämä ratkaisu on tähän saakka ollut konservatiiveille mahdoton.

Mutta myös työväenpuolueen sisällä on erimielisyyttä, sillä 80 puolueen kansanedustajaa vaatii Corbynia varmistamaan toisen kansanäänestyksen mistä tahansa sopimuksesta.

Mayn ehdotukset brexit-sopimukseksi on hylätty jo kolmasti Britannian parlamentin alahuoneessa.