Theresa May voitti puolueensa luottamusäänestyksen

Britannian pääministeri Theresa May on voittanut oman puolueensa luottamusäänestyksen luvuin 200–117. Näin ollen May jatkaa konservatiivipuolueensa johdossa.

Puolueen kapinallissiiven edustajat halusivat syrjäyttää Mayn puoleen johdosta, koska katsoivat Mayn vesittäneen sen brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä 2016.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että Mayn asema on heikentynyt, mutta toisaalta häntä ei voida vuoteen haastaa konservatiivipuolueen johtajana.