Tiesitkö tämän? Turisti maksaa ilmastoveroa Karibialla

Kun matkailija yöpyy karibialaisen Saint Vincent ja Grenadiinit -saarivaltion hotelleissa tai muissa majapaikoissa, hän maksaa yötä kohden vajaat kolme ylimääräistä euroa. Maksu menee ilmastonmuutosrahastoon.

Saarivaltion kansalaisilta on viime vuodesta lähtien peritty ylimääräinen prosentti arvonlisäveroa. Vuoden sisällä varoja on kerätty noin 4,2 miljoonaa euroa, mikä on ympäristötuhoihin nähden perin vähän.

Pelkästään rankkasateista aiheutuu miljoonien vahingot lähes vuosittain.

Rahasto toimii kuitenkin ensiapuna ja osoittaa, että köyhyydestään huolimatta Saint Vincent ja Grenadiinit varautuu luonnonkatastrofeihin itse, eikä vain odota kansainvälistä apua. Samalla se kannustaa rikkaita, ilmastoon enemmän vaikuttavia maita pitämään kiinni omista lupauksistaan.