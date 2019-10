Tilanne Britannian ja EU:n välisissä eroneuvotteluissa näyttää hyvin sekavalta

Brexit-neuvottelut Britannian ja EU:n välillä näyttivät tiistaina hoippuvan kuilun partaalla. Samalla lentelivät väitteet muun muassa myöntymättömyydestä ennen tämän kuun lopussa koittavaa aikarajaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk moitti Britannian pääministeriä Boris Johnsonia Twitterissä syyttelystä ja muistutti, että kyse ei ole syyttelykisan voittamisesta.

– Kyse on Euroopan ja Britannian tulevaisuudesta, kuten myös kansojemme turvallisuudesta ja eduista. Et halua sopimusta, et halua lykkäystä, et halua perumista, quo vadis (minne menet), hän tviittasi.

Johnsonin virallinen tiedottaja torjui Tuskin syytöksen typerästä syyttelykisasta.

Mitä Merkel todella sanoi puhelimessa?

Tiistaina Johnson ja Saksan liittokansleri Angela Merkel keskustelivat puhelimessa Britannian hallituksen uudesta EU-eron sopimusluonnoksesta.

Puhelun jälkeen yleisestä käytännöstä poiketen Downing Streetin lähde kertoi Merkelin tehneen selväksi, että olisi epätodennäköistä, että sopimus voisi pohjautua Johnsonin ehdotuksiin, kertoi BBC.

Downing Streetin lähde antoi ymmärtää Merkelin kertoneen Johnsonille, että ainoa keino murtaa umpikuja olisi antaa Pohjois-Irlannin jäädä EU:n tulliliittoon. Lähteen mukaan tämä merkitsisi muutosta Saksan asenteeseen ja tekisi sopimuksellisen EU-eron "periaatteessa mahdottomaksi".

Merkelin tiedottaja ei kertonut yksityiskohtia keskusteluista. Sen sijaan Saksan liittopäivien ulkoasiainkomitean puheenjohtaja Norbert Rottgen sanoi, ettei Saksalla ole uutta mielipidettä brexitiin.

Johnsonin virallinen tiedottaja ei suostunut kertomaan puhelun sisältöä, mutta sen sijaan hän kertoi, että Merkel ja Johnson olivat vaihtaneet avoimesti mielipiteitä.

Myös BBC:n toimittajan Adam Flemingin mukaan EU:ssa on epäilyjä, että Merkel olisi käyttänyt tuollaista kieltä puhelun aikana.

Irlannin pääministeri Simon Coveney puolestaan sanoi, että Irlannin hallitus ja EU neuvottelevat täysillä brexit-sopimuksen saamiseksi. Coveney puhui sen jälkeen, kun tieto Johnsonin ja Merkelin puhelusta oli tullut julki, kertoi BBC.

Coveney sanoi myös, että liikkeellä on paljon väärää tietoa. Hänen mukaansa sopimus on mahdollinen, mutta ei millä hinnalla tahansa.

Varautumista sopimuksettomaan brexitiin

Vaikka Britannian brexit-neuvottelijat tapaavatkin eurooppalaisia viranomaisia, jo nyt eri puolilla mietitään sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, jos neuvottelut eivät tuota tulosta.

Irlannissa on varattu ensi vuoden budjettiin 1,2 miljardin euron avustussumma lieventämään niitä taloudellisia takaiskuja, joita aiheutuu, jos Britannia jättää EU:n ilman sopimusta. Asiasta ilmoitti Irlannin talousministeri Paschal Donohoe tiistaina.

Myös Britannian hallitus julkisti päivitetyt valmistelut mahdollisen sopimuksettoman brexitin varalta.