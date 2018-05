Tilanomistaja ampui Montanassa sudenkaltaisen eläimen – lajista ei tietoa, asiantuntijatkin hämillään

Yhdysvaltain Montanassa lähellä Dentonin pikkukaupunkia ammuttu eläin hämmentää jopa luontoasiantuntijoita, kertovat useat mediat.

Tilanomistaja ampui eläimen viime viikolla, kun se oli vain satojen metrien päässä hänen karjastaan.

Montanan osavaltion ympäristöviranomaiset eivät ole saaneet selville, mistä lajista on kysymys. Eläin muistuttaa jonkin verran sutta, mutta sillä on paksu karvoitus sekä liian suuret kulmahampaat ja kynnet ollakseen tavallinen susi. Asiantuntijat arvioivatkin, ettei kyse ole puhtaasta sudesta, vaan jonkinlaisesta risteymästä. Kyseessä on tiettävästi nuori naaras.

Wildlife experts hope to ID wolf-like creature shot in Montana. Photos courtesy Montana Fish, Wildlife and Parks. https://t.co/8vXPH1EWaL pic.twitter.com/YdMUdWcYRp — NBC4 Columbus (@nbc4i) May 25, 2018

Eläin on viety laboratorioon DNA-testausta varten.

Verkkokeskusteluissa spekulaatiot ovat jo lähteneet laukkaamaan, ja eläintä on epäilty ihmissudeksi tai Isojalan sukulaiseksi.

Lähteet: NBC, BBC, New York Post