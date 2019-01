Toimistopäällikkö paljasti kokemansa kiristyksen ja uhkailun: äidin syöpähoidot luvattiin maksaa, jos Olga suostuu yhteistyöhön – Navalnyn säätiö voi olla jo FSB:n käsissä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB yrittää paraikaa vallata oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruption vastaista säätiötä, väittää säätiön toimistopäällikkönä työskentelevä Olga Bulajeva.

Bulajeva on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän kertoo joutuneensa FSB:n aggressiivisen rekrytointiyrityksen kohteeksi tammikuun puolivälissä.

Käännytystyössä yritettiin käyttää hyväksi Bulajevan haurasta taloudellista asemaa. Bulajeva on yksinhuoltaja ja äitinsä kalliiden syöpähoitojen rahoittaja. Hän pitää huolta myös isästään, joka on saanut aivoinfarktin.

FSB lähestyi Bulajevaa Moskovan metrossa, kun tämä oli palaamassa töistä kotiin. Kaksi siviiliasuista virkailijaa kysyi naisen papereita ja teki tämän jälkeen pidätyksen. Hänet vietiin koppiin, missä hänen puhelimensa tutkittiin. Sen jälkeen hänet jätettiin paikalle tulleen kuulustelijan käsiin.

Dimitriksi esittäytynyt kuulustelija kertoi tietävänsä Bulajevan taloudellisesta asemasta ja lupasi, että äidin syöpähoidot maksetaan, mikäli tämä ryhtyy yhteistyöhön FSB:n kanssa. Bulajevan tulkinnan mukaan yhteistyö olisi tarkoittanut joko tietojen vuotamista Navalnyin säätiön sisältä tai Navalnyia koskevien paljastuskirjoitusten tekemistä.

Kun Bulajeva kieltäytyi tarjouksesta, alkoi Dimitri sylkeä suustaan loukkauksia ja uhkailuja. Hänen mukaansa Bulajeva oli pelkkä ”naiivi tyttö”, joka ei ymmärtänyt sitä, että Navalnyin korruption vastainen säätiö on jo nyt täynnä FSB:n luottohenkilöitä ja että erityisesti säätiön lakimiehet ovat pelkkää kulissia.

Lopulta nainen vapautettiin, mutta häntä varoitettiin kertomasta keskusteluista kenellekään tai seurauksena ovat ”tarkemmin määrittelemättömät toimenpiteet”.

Olga Bulajeva mietti asian julkistamista pitkään. Häntä huolestutti paitsi äitinsä syöpähoitojen myös oman työsuhteensa jatkuminen. Kun hän kertoi työpaikallaan tapahtuneesta, säätiön lakimiehet totesivat, ettei uhkailun varaan voida rakentaa oikeusjuttua ja järkevintä olisi unohtaa koko tapaus.

Maanantaina hän julkisti koko tarinan kuuden minuutin mittaisella Youtube-videolla, jolla oli keskiviikkona jo yli puoli miljoonaa katselukertaa. Videosta on kertonut muun muassa opposition johtava uutiskanava Meduza.

Asian julkistaminen oli Bulajevan mukaan loppujen lopuksi välttämätöntä, koska nyt myös FSB:n mahdolliset vastatoimet päätyvät julkisuuteen.

Vaikeneminen olisi voitu tulkita pelkäämiseksi, mikä taas olisi ennemmin tai myöhemmin johtanut uusiin uhkauksiin.

– On tärkeää ymmärtää, että he aina yrittävät pelotella haavoittuvassa asemassa olevia. Siksi on tärkeää, että ei anneta periksi, Bulajeva toteaa.

Asian julkinen puiminen on myös johtanut useisiin yhteydenottoihin ihmisiltä, jotka haluavat auttaa Bulajevaa taloudellisesti. Äidin syöpähoitojen maksamista ei tarvitse enää miettiä.

Aiemmin presidentti Vladimir Putinin hallintoa avoimesti haastanut Aleksei Navalnyi on keskittynyt viime vuosina korruption vastaiseen työhön. Navalnyin säätiö on tehnyt merkittäviä paljastuksia, mutta siten, että ne eivät ole kohdistuneet suoranaisesti Putinin lähipiiriin.

Navalnyin vauhtia on mahdollisesti hiljentänyt hänen pikkuveljensä Olegin saama 3,5 vuoden vankilatuomio, jota pidettiin poliittisena. Oleg vapautui viime kesänä.