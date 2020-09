Toimittaja Khashoggin murhasta tuomitut selvisivät vankeudella, kuolemantuomiot kumottiin – päätöstä arvosteltiin farssiksi

Saudi-Arabiassa oikeus tuomitsi maanantaina kahdeksan syytettyä pitkiin vankeusrangaistuksiin toimittaja Jamal Khashoggin paloittelumurhasta. Samalla oikeus muutti viisi kuolemantuomiota vankeudeksi, kertoo maan SPA-uutistoimisto.

– Viisi tuomituista sai 20 vuoden vankeusrangaistuksen ja kolme muuta 7–10 vuoden tuomion, SPA kertoi viitaten oikeuslähteisiin.

Kuolemantuomioiden kumoaminen ei tullut yllätyksenä sen jälkeen kun Khashoggin pojat olivat ilmoittaneet toukokuussa antaneensa anteeksi syytetyille.

Washington Postin viime vuonna julkaisemien tietojen mukaan Khashoggin pojat olivat saaneet viranomaisilta miljoonien dollarien arvoiset talot ja heille maksetaan joka kuukausi tuhansia dollareita korvauksia.

"Viimeinen naula arkkuun"

Kansainvälinen yhteisö ja ihmisoikeustarkkailijat tyrmistyivät tuomiosta.

– Näillä tuomioilla ei ole sen paremmin oikeudellista kuin moraalistakaan oikeutusta. Ne annettiin sellaisen prosessin päätteeksi, joka ei ollut rehellinen, oikeudenmukainen tai läpinäkyvä, suomi ihmisoikeusrikoksiin keskittynyt YK:n erityisedustaja Agnes Callamard Twitterissä.

– Alusta asti on ollut selvää, että tekoon syyllistyneitä ei halutakaan saada vastuuseen. On ollut vain toistuvia yrityksiä teon peittelemiseksi. Nyt tuli viimeinen naula arkkuun: he sanovat, että tapaus on nyt käsitelty, sanoi puolestaan Mena-ihmisoikeusjärjestön edustaja Ines Osman,

Khashoggin turkkilaissyntyinen entinen morsian oli yhtä leppymätön.

– Saudi-Arabian viranomaisten tänään antama tuomio on täydellistä oikeuden pilkkaa. Kansainvälinen yhteisö ei tule hyväksymään tätä farssia, Hatice Cengiz kirjoitti Twitterissä.