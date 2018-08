Toimittajien salamurhien suunnittelusta syytetyllä oli Hitlerin kuvia seinällään

Sundsvallissa Ruotsissa alkoi torstaina oikeudenkäynti, jossa syytetään uusnatsijärjestössä tärkeässä roolissa ollutta miestä salamurhien suunnittelusta.

Mies on ollut pidätettynä toukokuusta lähtien. Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen kuuluvan 48-vuotiaan miehen teon kohteina olisivat mahdollisesti olleet kaksi toimittajaa.

Oikeudenkäynti on herättänyt Ruotsissa keskustelua sananvapaudesta ja toimittajien turvallisuudesta. Muun muassa Ruotsin journalistiliitto on tuominnut toimittajien uhkailun ja muistuttanut, että 58 prosenttia ruotsalaistoimittajista on joutunut uhkailun, häirinnän tai väkivallan kohteeksi ammattinsa takia.

Yksi uhattujen listalla olleista toimittajista, muun muassa Sundsvall Tidning -lehden päätoimittajana työskennellyt Anders Ingvarsson kuvaili hyökkäystä suoraksi uhkaksi demokratiaa vastaan.

– Toivottavasti tämä toimii herätyksenä uusnatseilta tulevaa vihaa kohtaan. Tämä koskee ihmisiä, jotka todistettavasti voivat valmistaa aseita ja ottaa kohteekseen toimittajia. Se on jotain, mitä vastaan yhteiskunnan tulee reagoida erittäin voimakkaasti, hän sanoi elokuun alussa sanomalehti Svenska Dagbladetille.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi juuri kyseiset toimittajat ovat valikoituneet uhkailun kohteiksi.

Kuvia toimittajien kodeista ja salamurhaan sopiva salkku

Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpön mukaan epäilyllä miehellä olisi ollut vastarintaliikkeen toiminnassa merkittävä rooli, kertoo Svenska Dagbladet. Hän olisi ollut muun muassa aktiivisesti mukana hankkimassa uusia jäseniä liikkeeseen.

Kotietsinnässä poliisi löysi miehen kotoa salamurhan tekemiseen sopivan salkun, jonka sisällä olevan aseen voi laukaista salkun kahvasta käsin. Miehen hallusta löytyi Sveriges Radion mukaan myös muita aseita, ammuksia, laser-osoittimia sekä ohjeita salamurhan tekemiseen. Miehen kovalevyltä löytyi muun muassa kansio nimeltä "Lista", jossa oli tietoja kahdesta toimittajasta ja kuvia heidän kodeistaan, kertoi Expressen-lehti elokuun alussa.

Epäillyt suunnitelmat paljastuivat, kun poliisit menivät miehen kotiin hakemaan aseita, joihin hänellä oli aiemmin ollut kantolupa ja jotka piti nyt hävittää.

Murhien suunnittelun lisäksi miestä syytetään aserikoksista, säteilysuojalain sekä sähköisen viestinnän lain rikkomisesta.

Miehen asianajan mukaan epäilty on kiistänyt suurimman osan rikoksista, joista häntä syytetään. Hän on myöntänyt vain ammusten hallussapidon.

Kotietsinnässä paljastui, että miehen makuuhuoneen seinällä on kymmenkunta valokuvaa natsi-Saksan johtajasta Adolf Hitleristä. Mies on kuulusteluissa sanonut, että aihe kiinnostaa häntä historiallisessa mielessä ja että hän on sen takia kerännyt Hitlerin kuvia.

Oikeudenkäynnin on määrä olla kaksipäiväinen ja päättyä perjantaina.

Suomessa Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi viime vuoden joulukuussa. Liike valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Asiaa käsitellään ensi viikolla Turun hovioikeudessa.