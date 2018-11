Toimivaltuudet mahdollistaisivat vaikka kaikkien toimittajien kulkulupien viemisen, sanoo Valkoinen talo

Valkoinen talo ei näytä perääntyvän toimittajan kulkulupaa koskevassa jupakassa, vaan pikemmin lisää kierroksia. Yhdysvaltain media on laajana rintamana asettunut CNN:n taakse oikeusjutussa, mutta Valkoisen talon mukaan toimittajien kulkuluvista päättäminen kuuluu sen harkintavallan alle.

CNN ja yhtiön toimittaja Jim Acosta haastoivat Valkoisen talon oikeuteen eilen. Acostan kulkulupa Valkoiseen taloon oli peruttu aiemmin tämän ajauduttua tiedotustilaisuudessa sanaharkkaan presidentti Donald Trumpin kanssa.

Oikeuden kuulemisistunto oli alkamassa Washingtonissa myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

CNN katsoo, että yhtiön ja toimittajan perustuslaillisia oikeuksia on loukattu. Haasteessa vastaajiksi on nimetty muun muassa presidentti Trump, lehdistösihteeri Sarah Sanders ja kansliapäällikkö John Kelly. CNN:n mukaan he kaikki olivat osallisia kulkuluvan perumisessa.

Valkoinen talo katsoo kulkulupien olevan samankaltainen asia kuin esimerkiksi päättäminen siitä, ketkä saavat haastatteluja tai ketkä voivat esittää kysymyksiä tiedotustilaisuuksissa. Vastineen antaneiden oikeusministeriön lakimiesten mukaan presidentin ei tarvitsisi enää pitää tiedotustilaisuuksia, ja hän voisi perua kaikkien toimittajien kulkuluvat ilman että oikeusturvaa loukattaisiin.

Valkoinen talo torjui myös eilen syytöksen, että Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen suojaamaa sananvapautta olisi tapauksessa loukattu.

– Ensimmäinen lisäys ei toteudu silloin kun yksi toimittaja yli 150:stä paikalla olevasta yrittää hallita keskustelua. Jos tällaista käytöstä ei voida mitenkään estää, se haittaa presidentin, Valkoisen talon ja median työskentelyä, lehdistösihteeri Sanders sanoi.

CNN:llä tukijoita toimittajakunnassa

CNN:n mukaan sen haasteella on journalistinen päämäärä.

– Jos Valkoista taloa ei haasteta, sen toiminnalla voi olla tukahduttava vaikutus toimittajiin, jotka seuraavat päättäjien työtä, CNN kirjoittaa lausunnossaan.

CNN onkin saanut solidaarisuutta osakseen laajalti eri medioista.

Trumpin usein siteeraama ja kehuma Fox News ilmoitti tänään asettuvansa CNN:n taakse haastejutussa. Fox News ilmaisee olevansa huolissaan lehdistönvapaudesta.

– Valkoisen talon toimittajien kulkulupia ei koskaan pitäisi käyttää aseina, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

CNN sai taakseen myös laajan rintaman medioita, joihin lukeutuu arvovaltaisia uutistoimistoja ja mediataloja, kuten Bloomberg, NBC New York Times ja Washington Post.

– On välttämätöntä, että toimittajilla on pääsy presidentin luokse, eikä heitä estetä mielivaltaisista syistä, useiden mediatalojen yhteislausuma kuului.

Acostan väitettiin käyneen kiinni harjoittelijaan

Kulkuluvan peruminen juontaa juurensa välivaalien jälkeiseen tiedotustilaisuuteen, jossa Acosta esitti Trumpille kysymyksiä siirtolaiskaravaanista. Trump oli saanut Acostan kysymyksistä tarpeekseen, ja yritti antaa puheenvuoroa seuraavalle toimittajalle. Acosta halusi kuitenkin vielä jatkaa, ja piti tiukasti kiinni mikrofonista, eikä suostunut antamaan sitä pois pyynnöistä huolimatta.

Kohu sai lisää kierteitä, kun Valkoisen talon lehdistösihteeri Sanders väitti Acostan käyneen kiinni mikrofonia tavoitelleeseen harjoittelijaan, ja jakoi Twitterissä videon tilanteesta. Sandersin jakama video paljastui kuitenkin asiantuntijoiden analyyseissä muokatuksi.

Acostan käden liikettä oli nopeutettu niin, että se näytti todellista aggressiivisemmalta. Alkuperäisessä, peukaloimattomassa videossa Acostan vasen käsi näyttää liikkuvan vain mukana, kun hän yrittää oikealla kädellään pitää kiinni mikrofonista. Muokatussa videossa hän näyttää iskevän kädellään harjoittelijan kättä.

Muokatun videon paljastuminen kirvoitti laajaa paheksuntaa.