Toistakymmentä kuollut hyökkäyksissä Afganistanissa vaalipäivänä

Ainakin toistakymmentä ihmistä on kuollut ja toistasataa haavoittunut Afganistanissa vaalipäivänä tehdyissä iskuissa, viranomaiset kertovat. Valtaosa väkivallasta on tapahtunut pääkaupunki Kabulissa, jossa on räjäytetty pommeja useilla äänestyspaikoilla.

Kabulissa tehtiin myös tuhoisin isku, kun itsemurhapommittaja tappoi 13 ihmistä äänestyspaikalla.

Lisäksi esimerkiksi Kunduzissa ammuttiin raketteja äänestyspaikkoja kohti. Kaikkiaan Taleban kertoo tehneensä yli 300 iskua äänestyspaikoille.

Iskujen lisäksi vaaleja ovat häirinneet tekniset ongelmat. Satoja äänestyspaikkoja ei onnistuttu avaamaan lainkaan.

Aamuseitsemältä paikallista aikaa alkanut äänestys on sujunut muutenkin kaoottisesti. Keskusvaalilautakunnan mukaan suurin osa äänestyspaikoista avasi ovensa myöhässä, koska ihmiset, jotka oli palkattu hoitamaan äänestysprosessia, eivät saapuneet paikalle ajoissa.

Paikallinen televisiokanava puolestaan näytti, miten maan toiseksi korkea-arvoisin johtaja Abdullah Abdullah odotti yli puoli tuntia äänestyspaikalla sillä välin, kun vaalivirkailija yritti löytää hänen nimeään äänestäjiksi rekisteröityjen listalta.

Monin paikoin äänestystä on päätetty jatkaa huomiseen.

Vaalitulos tuskin luotettava

Taleban uhkasi jo ennen vaaleja hyökätä äänestyspaikkoja ja ehdokkaita vastaan. Ennen vaalipäivää ainakin kymmenen ehdokasta oli kuollut erilaisissa iskuissa.

Eilen viranomaiset ilmoittivat, että turvallisuussyiden takia äänestystä lykätään viikolla eteläisessä Kandaharin maakunnassa. Kandaharissa hyökättiin toissa päivänä korkean tason turvallisuuskokoukseen, ja kolme ihmistä kuoli.

Iskun nimiinsä ottanut Taleban sanoi, että kohteena oli Yhdysvaltojen ja Naton joukkoja Afganistanissa komentava kenraali, joka selvisi hyökkäyksestä vahingoittumattomana.

Myös vaalituloksen luotettavuus on kyseenalaistettu jo etukäteen. Vaaleihin on rekisteröitynyt liki yhdeksän miljoonaa äänestäjää, mutta asiantuntijoiden mukaan osa rekisteröitymisistä on väärennöksiä.

Vaaleissa valitaan 249 edustajaa Afganistanin parlamentin alahuoneeseen. Ehdokkaita on yli 2 500.

Viranomaiset ovat luvanneet vaaleista alustavia tuloksia vasta 10. marraskuuta ja lopullisia tuloksia 20. joulukuuta.