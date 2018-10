Toistasataa haavoittunut hyökkäyksissä Afganistanin vaalipäivänä

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja toistasataa haavoittunut Afganistanissa vaalipäivänä tehdyissä iskuissa, viranomaiset kertovat. Valtaosa väkivallasta on tapahtunut pääkaupunki Kabulissa, jossa on räjäytetty pommeja useilla äänestyspaikoilla.

Iskujen lisäksi vaaleja ovat häirinneet tekniset ongelmat. Satoja äänestyspaikkoja ei onnistuttu avaamaan lainkaan, ja monilla muillakin paikoilla äänestäjät joutuivat jonottamaan tunteja.

Taleban-liike väittää tehneensä 166 hyökkäystä äänestyspaikkoihin, tarkastuspisteisiin ja sotilaskohteisiin lauantaiaamuna.

Äänestysaikaa on jatkettu huomiseen. Afganistanissa äänestetään tänään ensimmäisissä parlamenttivaaleissa sitten vuoden 2010.

Hyökkäykset äänestyspaikkoja vastaan oletettavasti pelottavat pois äänestäjiä, laskevat äänestysprosenttia ja laskevat vaalien jo nyt epäilyksen alla olevaa uskottavuutta.

Järjestelyt takkuavat

-

pääministeriä vastaavan miehen nimeä ei aluksi löytynyt äänestäjälistasta

Aamuseitsemältä paikallista aikaa alkanut äänestys on ollut kaoottinen. Suurin osa äänestyspaikoista avasivat ovensa myöhässä. Syynä on, että henkilöt, jotka oli palkattu hoitamaan äänetysprosessia eivät saapuneet paikalle ajoissa, sanoo maan vaalikomissio. Komissio lupaa nyt, että äänestys tämän takia saa jatkua myöhempään kuin alun perin oli suunniteltu.

Erään äänestyspaikan ulkopuolella jonottaneet ihmiset valittivat prosessin olevan tuskallisen hidas.

– Tulin tänne aikaisin, jotta pääsisin nopeasti takaisin kotiin, mutta olemme odottaneet tunnin eivätkä he vielä ole edes saaneet äänestystä alkamaan, sanoi Mustafa, 42.

– Jono kasvaa koko ajan. Heidän on pakko rekisteröidä äänemme pian; pelkäämme pommeja ja räjähdyksiä, hän jatkoi.

Paikallinen televisiokanava näytti, miten korkea-arvoinen Abdullah Abdullah, jonka virka vastaa pääministeriä, odotti yli puoli tuntia äänestyspaikalla sillä välin kun vaalivirkailija yritti löytää hänen nimeään äänestäjiksi rekisteröityjen listalta.

Vaalitulos tuskin luotettava

Afganistanin Taleban-liike uhkasi ennen vaaleja hyökätä äänestyspaikkoja ja ehdokkaita vastaan. Ennen vaalipäivää ainakin kymmenen ehdokasta on kuollut erilaisissa iskuissa.

Eilen viranomaiset ilmoittivat, että turvallisuussyiden takia äänestystä lykätään viikolla eteläisessä Kandaharin maakunnassa. Kandaharissa hyökättiin torstaina korkean tason turvallisuuskokoukseen, ja kolme ihmistä kuoli.

Iskun nimiinsä ottanut Taleban sanoi, että kohteena oli Yhdysvaltojen ja Naton joukkoja Afganistanissa komentava kenraali, joka selvisi hyökkäyksestä vahingoittumattomana.

Myös vaalituloksen luotettavuus on kyseenalaistettu jo etukäteen. Vaaleihin on rekisteröitynyt liki yhdeksän miljoonaa äänestäjää, mutta asiantuntijoiden mukaan osa rekisteröitymisistä on väärennöksiä.

Vaaleissa valitaan 249 edustajaa Afganistanin parlamentin alahuoneeseen. Ehdokkaita on yli 2 500.

Viranomaiset ovat luvanneet vaaleista alustavia tuloksia vasta 10. marraskuuta ja lopullisia tuloksia 20. joulukuuta.