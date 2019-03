Toivo aselevosta Israelissa ja Gazassa huteralla pohjalla

Israelin ja Gazaa hallitsevan Hamasin tulitauko horjui, kun palestiinalaiset ampuivat Israeliin raketteja myöhään tiistai-iltana. Jo tätä ennen Israel uhkasi jatkaa sotatoimia Gazassa.

– Olemme valmiita tekemään paljon enemmän, pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi tiistaina.

Israelilaisen Haaretz-lehden mukaan Hamas kiisti yhteytensä tiistain raketti-iskuun.

Hamas julisti tulitauon myöhään maanantaina. Tulitauko on ollut horjuva, sillä pian sen jälkeen Gazasta ammuttiin raketteja Israelin puolelle varhain tiistaiaamuna, joihin Israel pian tämän jälkeen vastasi.

Tuorein konflikti Israelin ja Hamasin välillä puhkesi maanantaina tapahtuneesta raketti-iskusta, jossa haavoittui seitsemän israelilaista.

YK on varoittanut, että tilanne voi paisua "katastrofaaliseksi" ilman aselepoa.

– Uusi konflikti olisi palestiinalaisille erittäin tuhoisa, sanoi YK:n Lähi-idän erityislähettiläs Nickolay Mladenov.

Hän huomautti, että Israel on jatkanut siirtokuntiensa laajentamista Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa, vaikka YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut Israelia lopettamaan niiden rakentamisen.

Gazan kaistaleella on ollut palestiinalaisten itsehallinto vuodesta 1994, mutta Israel on julistanut alueelle saarron Hamasin valtaannousun jälkeen. Gazassa on käyty jo pariinkin otteeseen sotia.

Hamas: Egypti välittää neuvotteluja

Hamasin mukaan tulitaukoneuvottelujen välittäjänä on toiminut Egypti.

Gazan palestiinalaislähteet kertovat Haaretzille, että Israel on asettanut mahdollisen tulitauon ehdoksi, että Hamas lopettaa kaiken toiminnan raja-aidan tuntumassa.

Tulitauon ehtona olisi muun muassa perjantaille suunnitellun mielenosoituksen peruminen. Mielenilmauksella oli tarkoitus muistaa vuoden takaista suurmielenosoitusta, jonka yhteenotoissa Israelin joukot ampuivat 15 palestiinalaista.

Sen jälkeen mielenosoitukset jatkuivat useita viikkoja, ja Israel pyrki tukahduttamaan ne voimatoimin. Yhteenotoissa sai surmansa yhteensä lähes 200 palestiinalaista. YK:n arvioi viime kuussa, että Israelin sotilaat saattoivat syyllistyä sotarikoksiin.

Tilannetta Lähi-idässä kiristää myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia. Päätöksellä Trump rikkoo pitkään jatkuneita diplomaattisia käytäntöjä.

Valtataistelua Lähi-idässä käyvät Saudi-Arabia ja Iran ovat osoittaneet päätöksen jälkeen harvinaista samanmielisyyttä ja tuominneet Trumpin päätöksen jyrkästi.

Israel valloitti Golanin ylänköalueen Syyrialta vuonna 1967 niin kutsutussa kuuden päivän sodassa.