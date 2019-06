Toronto Raptorsin voittojuhlassa ammuttu – kahdella vammoja

NBA-koripallojoukkue Toronto Raptorsin mestaruusjuhlassa on ammuttu. Toronton poliisi kertoo Twitterissä, että kaksi ihmistä on haavoittunut. Heidän vammansa ovat poliisin mukaan vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia. Kaksi ihmistä on lisäksi otettu kiinni ja kaksi asetta on löydetty.

Poliisin mukaan toinen ampumisen uhreista on nainen.

Ampuminen tapahtui maanantaina iltapäivällä ja poliisi tutkii tapausta.

ESPN:n mukaan Toronton voittoparaatia oli seuraamassa noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Ampuminen tapahtui Nathan Phillipsin aukiolla, joka oli täynnä juhlivia faneja.

Washington Postin mukaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli lavalla puhumassa ampumisen aikoihin.

Voitonjuhlat keskeytettiin pian ampumisen jälkeen, mutta puheet jatkuivat.

ESPN:n mukaan tapahtumassa oli ongelmia tungoksen kanssa.

Voitonjuhlat alkoivat kymmeneltä ja Raptorsin pelaajat saapuivat paikalle kahden jälkeen. Pelaajat tulivat paikalle odotettua myöhemmin, sillä väentungos oli tukkinut tiet, Washington Post kertoo.