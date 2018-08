Trudeau: Kaikille hyvä Nafta-sopimus hyvin mahdollinen

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan on "hyvin mahdollista" saada aikaiseksi kaikille hyvä Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta.

Aiemmin Yhdysvaltain kauppaedustajan tiedottaja kertoi, että Kanada ei ole tehnyt neuvotteluissa myönnytyksiä maataloustuotteidensa kohdalla. Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland puolestaan sanoi, ettei sopimusta ole vielä saatu aikaan.

– Me haluamme hyvän sopimuksen, emme mitä tahansa sopimusta. Me hyväksymme vain sellaisen sopimuksen, joka on hyvä Kanadalle, Freeland sanoi.

Neuvotteluissa on meneillään neljäs ja viimeinen päivä. Maitotuotteet ovat keskusteluissa keskeinen kiistanaihe.

Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa ja hintaa. Ulkomailta tuotavasta maidosta on maksettava tuontitullit.