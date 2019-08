Trump: Ihmiset Texasin El Pasossa ja Ohion Daytonissa kuolivat turhaan – Yhdysvaltojen presidentti puhuu tänään kansalle joukkoampumisten takia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puhuu tänään kansalle maassa viikonloppuna tehtyjen joukkoampumisten takia. Trump pitää puheensa Suomen aikaa kello viideltä iltapäivällä.

Trump sanoo Twitterissä, että ihmiset Texasin El Pasossa ja Ohion Daytonissa kuolivat turhaan.

Trumpin mukaan demokraattien ja republikaanien on nyt puhallettava yhteen hiileen. Hän kirjoittaa, että demokraattien ja republikaanien on saatava voimaan

perusteelliset taustatutkimukset ja mahdollisesti kytkettävä ne maahanmuuttouudistukseen.

Trumpin mukaan traagisista tapahtumista on saatava aikaan jotain hyvää, ellei jopa erinomaista.

Viikonlopun verisin joukkoampuminen tehtiin Texasin El Pasossa ostoskeskuksessa. Ampumisessa kuoli 20 ihmistä.

Texasin lisäksi ampumisia tapahtui Ohion Daytonissa sekä Illinoisin Chicagossa. Yhteensä ampumisissa kuoli yli 30 ihmistä.

El Pason ampumista tutkitaan viharikoksena

Poliisi kertoi aiemmin, että 20 ihmisen kuoliaaksi ampumisesta lauantaina Texasin El Pasossa epäiltyä miestä vastaan on nostettu murhasyytteet. Murhasyytteistä saattaa Texasin osavaltiossa seurata kuolemantuomio. Tapausta on tutkittu viharikoksena.

Veriteot ovat herättäneet keskustelua siitä, onko Trumpin kielenkäyttö ainakin osittain syynä aseellisen väkivallan lisääntymiseen.

Yksi nimekkäimmistä presidentin arvostelijoista on Trumpin vuonna 2017 liittovaltion poliisin FBI:n johdosta erottama James Comey, joka vaatii New York Timesissa Trumpilta kovempia toimia rasismia vastaan. Comeyn mukaan Yhdysvaltain kansakunnan keskiössä on "radioaktiivinen, rasistinen keitos", jota Trump käyttää hyväkseen havitellessaan jatkokautta vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

– Suuren osan historiastamme tuo keitos oli kuolettava ja hallitsematon, mikä johti afroamerikkalaisten orjuutukseen, terroriin ja sortoon, Comey kirjoittaa.

Comeyn mukaan viimeisen 50 vuoden aikana Yhdysvallat on onnistunut rakentamaan suojavalleja rasismia vastaan lainsäädännössä ja kulttuurissa. Nyt Trump kuitenkin käytöksellään purkaa noita suojakeinoja.

– Sen vaikutukset ovat nähtävissä. FBI:n työpöydällä on röykkiöittäin viharikoksia ja valkoisen ylivallan kannattajiin liittyviä tutkimuksia.

Stadion täynnä amerikkalaisia, jotka tiesivät olevansa televisiossa, huusivat kuorossa "lähettäkää hänet takaisin".

Comey viittaa Trumpin heinäkuussa pitämään puheeseen, jonka aikana katsojat alkoivat huutaa iskulausetta ilman, että Trump yritti keskeyttää heitä. Iskulause viittaa kongressin demokraattiedustaja Ilhan Omariin, joka on syntynyt Somaliassa. Omar on Yhdysvaltain kansalainen.

Trump kommentoi joukkoampumisia sunnuntaina sanomalla, että "vihalla ei ole sijaa maassamme." Presidentti syytti väkivallasta tekijöiden mielenterveysongelmia.

– Meidän on saatava tämä loppumaan. Tätä on ollut meneillään jo vuosien ajan maassamme, Trump sanoi.

Meksiko uhkailee oikeustoimilla

El Pason väkivallan on tuominnut myös Meksiko, jonka kansalaisia kuolonuhrien ja haavoittuneiden joukossa oli useita. NBC Newsin mukaan Meksikon hallitus uhkaa ryhtyvänsä oikeustoimiin Yhdysvaltoja vastaan, jotta meksikolaisten turvallisuus Yhdysvalloissa saataisiin taattua.

Videolausunnossaan Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard kutsui ampumista "barbarismiksi". Ebrard sanoi, että Meksiko pyrkii myös saamaan ampujan luovutettavaksi ja tuomittavaksi Meksikoon.

– Meksiko pitää tekijää terroristina, Ebrard sanoi.

Latinoenemmistöisessä El Pasossa 20 kuolleesta seitsemän oli meksikolaisia. Jo aiemmin Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kritisoi kannanotossaan Yhdysvaltain "holtittomia" aselakeja.