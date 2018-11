Trump Macronista: Meistä on tullut hyvät ystävät – presidentit tapasivat Elysee-palatsissa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti tänään vastaan yhdysvaltalaisen kollegansa Donald Trumpin Elysee-palatsissa, missä johtajat käyvät kahdenkeskeiset neuvottelut ennen viikonlopun juhlallisuuksia.

Trump ja kymmenien muiden maiden johtajat kokoontuvat Pariisissa järjestettävään ensimmäisen maailmansodan muistotilaisuuteen ja rauhanfoorumiin.

Tapaamisen alussa Trump ja Macron kättelivät pikaisesti ja näyttivät peukkuja ennen kuin he kävelivät ylös presidentinpalatsin rappuja, CNN kirjoittaa.

CNN:n mukaan Macron ja Trump näyttivät haluavan sivuttaa aikaisemmin eripuran sanomalla, että he ovat samaa mieltä sotilaallisesta taakanjaosta.

– Tulemme toimeen koska ymmärrämme reiluuden päälle. Hän (Macron) käsittää, että Yhdysvallat voi tehdä vaan sen verran kun voi.

Macron sanoi, että hänen ehdotuksensa Euroopan puolustuksesta ovat yhteneväisiä Trumpin taakanjakomielipiteiden kanssa.

– Meistä on tullut hyvät ystävät, sanoi Trump Macronista.

– Meillä on paljon yhteistä.

Trump tviittasi vihaisesti ennen tapaamista

-

Macronin esikunta rauhoitteli

Aiemmin tänään Trump kutsui Macronin ehdotusta EU:n yhteisestä armeijasta "hyvin loukkaavaksi".

– Ranskan presidentti Macron on juuri ehdottanut, että Euroopan pitäisi rakentaa oma armeijansa suojautuakseen Yhdysvalloilta, Kiinalta ja Venäjältä, Trump tviittasi.

– Hyvin loukkaavaa, mutta ehkäpä Euroopan pitäisi ensi maksaa oma osuutensa Natosta, jota Yhdysvallat rahoittaa suuresti.

Tiiviimmän eurooppalaisen yhteistyön kannattajana tunnettu Macron sanoi tiistaina, että EU tarvitsee Natosta erillisen yhteisen armeijan.

Lauantaina Macronin esikunta myönsi, että kommentin saattoi ymmärtää väärin, ja painotti että presidentti ei koskaan sanonut, että EU tarvitsee armeijan puolustautuakseen Yhdysvaltoja vastaan.

Ydinsopimuksen purku turvallisuusuhka

Macron näkee esimerkiksi Yhdysvaltain ilmoituksen vetäytyä kylmän sodan aikaisesta ydinsopimuksesta Venäjän kanssa heikentävän Euroopan turvallisuutta.

– Meidän täytyy suojella itseämme Kiinalta, Venäjältä ja jopa Yhdysvalloilta, Macron totesi kommentissaan.

Valtaosa EU-maista kuuluu Natoon, ja yhteinen EU-armeija on varsin epämääräinen käsite. Macronin on tulkittu tarkoittaneen puheellaan EU:n puolustusyhteistyön syventämistä, josta hän on puhunut paljon aiemminkin.