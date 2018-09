Trump: Pitäisin mielelläni apulaisoikeusministeri Rosensteinin tehtävässään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei mielellään erottaisi apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinia. Trump kommentoi asiaa New Yorkissa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

– Mieluiten pitäisin hänet ja antaisin hänen hoitaa hommansa loppuun, Trump sanoi.

Rosensteinin pestin on arveltu olevan uhattuna, sillä hänen on kerrottu ehdottaneen Trumpin puheiden nauhoittamista hallintoa riivaavan kaaoksen paljastamiseksi. Hänen on myös kerrottu väläytelleen turvautumista perustuslain 25. lisäykseen, jonka perusteella presidentin voisi erottaa. Rosenstein on kiistänyt ajavansa presidentin syrjäyttämistä. Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan uskovansa Rosensteinia.

Trumpin on tarkoitus tavata Rosenstein torstaina Yhdysvaltain aikaa. Trump kuitenkin sanoi keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa, että saattaa siirtää tapaamista, jottei se osu päällekkäin korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Brett Kavanaugh'n kuulemisen kanssa.

Rosenstein valvoo tulenarkaa erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa. Hänen erottamisellaan voisi olla vaikutuksia tutkinnalle, jota Trump on toistuvasti kutsunut ajojahdiksi. Trumpin neuvonantajat ovat tiettävästi kehottaneet presidenttiä olemaan antamatta Rosensteinille potkuja.

Voisi muuttaa mielensä Kavanaugh'sta

Trump kommentoi lehdistötilaisuudessaan myös tuomariehdokastaan Kavanaugh'ta koskevia seksuaalisen häirinnän syytöksiä. Presidentti nosti esiin itseään kohtaan taannoin esitetyt syytökset.

– Ihmiset haluavat kuuluisuutta ja rahaa. Niin on tapahtunut minulle monta kertaa, minua on syytetty monesti väärin, Trump sanoi.

– Minua syytti uskoakseni neljä naista. Heille maksettiin paljon rahaa, jotta he keksisivät tarinoita minusta.

Trump on tähän asti puolustanut tiukasti Kavanaugh'ta. Hän sanoi kuitenkin lehdistötilaisuudessaan, että voi muuttaa mielensä ja vetää Kavanaugh'n nimityksen pois, jos tämän todistetaan syyllistyneen häirintään.

– Minut voi aina vakuuttaa. Jos tulisin siihen johtopäätökseen että hän on syyllistynyt johonkin sellaiseen, niin kyllä. Haluan nähdä mitä tapahtuu.

Kavanaugh'ta ahdistelusta syyttävän naisen on tarkoitus todistaa senaatin oikeusasian komiteassa torstaina.

"Olisimme sodassa"

Lehdistötilaisuudessa käsiteltiin Trumpille tuttuun tapaan aiheita laidasta laitaan. Pohjois-Korea tilanteesta presidentillä oli selkeä näkemys.

– Jos minua ei olisi valittu, me olisimme sodassa, Trump sanoi ja lisäsi, että nyt kukaan ei enää puhu sellaisesta mahdollisuudesta.

Trumpin mukaan edellinen presidentti Barack Obama oli lähellä sotaa Pohjois-Korean kanssa ja että miljoonia ihmisiä olisi kuollut ilman hänen valintaansa presidentiksi.

Trump myös suitsutti suhdettaan Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin.

– Meillä on erittäin hyvä suhde. Hän pitää minusta ja minä pidän hänestä. Uskon todella, että hän haluaa saada sopimuksen aikaan.

Torjui Trudeaun

Jos Trumpilla oli kauniita sanoja Kimin suhteen, hän oli tylympi naapurimaa Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta kohtaan. Trump kertoi, että kieltäytyi kahdenkeskisestä tapaamisesta Trudeaun kanssa YK:n yleiskokouksen kulisseissa.

– Hän tullinsa ovat liian suuria, eikä hän halua edetä, Trump sanoi viitaten vaikeisiin neuvotteluihin Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta.

– Emme tule ollenkaan toimeen heidän neuvottelijoidensa kanssa.