Trump Pohjois-Korean Kimin ydinnapista: Minulla on isompi ja se toimii!

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin puheisiin, joiden mukaan Kim pitää aina pöydällään ydinaselaukaisupainiketta.

Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään "ydinnappi".

– Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juuri sanonut, että hänellä on ydinnappi pöydällään joka hetki. Voisiko joku hänen heikentyneestä ja nälkiintyneestä hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinnappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänen ja minun nappini toimii, Trump tviittasi.

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuoden viestissään. Hän sanoi, että ydinaselaukaisupainike on aina hänen pöydällään. Kim lisäsi, ettei kyse ole kiristyksestä, vaan todellisuudesta.

Kim myös sanoi, että Pohjois-Korean on tuotettava massoittain ydinkärkiä ja ballistisia ohjuksia sekä nopeutettava niiden käyttöönottoa. Pohjois-Korea sanoo tarvitsevansa ydinasetta suojautuakseen Yhdysvaltojen vihamielisyyttä vastaan.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!