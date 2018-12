Trump: Tapaaminen Pohjois-Korean Kimin kanssa ehkä tammi- tai helmikuussa

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajat saattavat tavata alkuvuodesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo, että hän voisi tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tammi- tai helmikuussa. Trumpin mukaan tapaamispaikaksi on harkinnassa kolme vaihtoehtoa, joita hän ei paljastanut.

– Tulemme toimeen oikein hyvin. Suhteemme on hyvä, Trump sanoi toimittajille Air Force One -koneessa kotimatkalla Argentiinan G20-kokouksesta.

Trumpilta kysyttiin myös, olisiko hän joskus valmis kutsumaan Kimin Washingtoniin.

– Jossain vaiheessa kyllä, presidentti vastasi.

Trump ja Kim tapasivat ensi kertaa kesäkuussa Singaporessa. Sen jälkeen neuvottelut Korean niemimaan ydinaseriisunnasta ovat junnanneet paikallaan.

Pompeon tapaaminen peruuntui

Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike Pompeon piti viime kuussa tavata Pohjois-Korean johtajan lähipiiriin kuuluva Kim Yong-chol New Yorkissa. Yhdysvallat kuitenkin perui tapaamisen.

Ennen peruutusta Pompeo sanoi, että hänen ja Kimin oli tarkoitus muun muassa valmistella maiden johtajien uutta huipputapaamista.

Pohjois-Korea on kertonut harkitsevansa vakavasti ydinaseohjelman käynnistämistä uudelleen, jos Yhdysvallat ei poista talouspakotteitaan. Viime kuussa Washingtonissa toimiva Center for Strategic and International Studies (CSIS) -ajatushautomo kertoi paikantaneensa ainakin 13 ohjustukikohtaa, joista Pohjois-Korean hallitus ei ole raportoinut muulle maailmalle. Kaikkiaan salaisia tukikohtia voi olla parikymmentä.

Tämä tukee arvioita siitä, että Pohjois-Korea ei ole edennyt ydinaseriisunnassaan.