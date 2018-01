Trump Towerissa tulipalo, presidentti Washingtonissa

New Yorkissa sijaitsevassa Trump Towerissa on syttynyt tulipalo. Amerikkalaismedian mukaan pelastusviranomaiset ovat kertoneet, että palo on saatu hallintaan.

Presidentti Donald Trump on viikkoaikataulunsa mukaan Washingtonissa. Hänen poikansa Eric Trump kirjoitti Twitterissä, että kyseessä oli pieni sähköpalo, joka syttyi rakennuksen katolla.

58-kerroksinen Trump Tower sijaitsee Manhattanilla. Trumpilla on asunto pilvenpiirtäjässä.