Trump: USA ei ole vielä nähnyt todisteita oppositiopoliitikko Navalnyin myrkytyksestä – "On erikoista, että kaikki aina nostavat esiin Venäjän"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, ettei hänen maansa ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi olisi myrkytetty.

Saksa kertoi keskiviikkona, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä. Navalnyi on sairaalahoidossa Berliinissä.

Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan perjantaina paikallista aikaa aikovansa "selvittää asiaa". Hän sanoi kuulleensa Saksan löydöksistä.

– En tiedä tarkalleen, mitä tapahtui. Minusta se on traagista ja kauheaa. Niin ei olisi pitänyt tapahtua. Meillä ei ole vielä todisteita, mutta selvitän asiaa, Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ole vielä ollut pääsyä Saksan tutkimustuloksiin, mutta hän piti Saksan tulkintaa tapahtumista mahdollisena.

– Jos se on totta, vihastuisin kovin, Trump sanoi.

Navalnyi myrkytettiin Siperiassa sijaitsevassa Tomskin kaupungissa 20. elokuuta.

Välttelevä presidentti kummastuttaa

Yhdysvaltalaismediassa on ihmetelty Trumpin välttelevää suhtautumista Navalnyin tapaukseen. Esimerkiksi Washington Post kirjoitti aiheesta torstaina. Lehden mukaan presidentti oli siinä vaiheessa vältellyt aihetta kaksi viikkoa.

Perjantaina Trump ei edelleenkään tuominnut Venäjää suoraan, kun häneltä kysyttiin, miten Yhdysvallat aikoo reagoida tilanteeseen, kertoo uutiskanava CNN.

CNN:n mukaan presidentin hallinnon muilta edustajilta on toistaiseksi kuultu paljoin jyrkempiä lausuntoja kuin Trumpilta itseltään.

– On erikoista, että kaikki aina nostavat esiin Venäjän. Ei se minua haittaa, mutta mielestäni Kiina on se maa, josta pitäisi puhua paljon enemmän kuin Venäjästä. Kiina tekee kuitenkin paljon pahempia asioita, jos katsoo, mitä maailmassa on meneillään, Trump sanoi toimittajille CNN:n mukaan.

Trump myönsi, että "ei olisi iloinen", jos Venäjän hallinnolla osoittautuu olevan osaa Navalnyin myrkytykseen. Tiedotustilaisuuden perusteella Trump näyttää keskittyvän tasapainoiluun. Hän sanoi olleensa Venäjän suhteen "tiukempi kuin kukaan tähän mennessä", mutta myönsi tulevansa juttuun presidentti Vladimir Putinin kanssa.

AFP:n mukaan Trump sanoi, että meneillään olevat neuvottelut ydinasesopimuksesta ovat nyt tärkeämpiä kuin mikään muu asia. Ydinaseita säätelevä niin kutsuttu uusi Start-sopimus umpeutuu helmikuussa, ellei neuvotteluissa saavuteta tulosta.

Trumpia verrataan muihin johtajiin

Yhdysvaltalaismediat ovat verranneet Trumpin toimia esimerkiksi Saksan liittokansleriin Angela Merkeliin, Britannian pääministeriin Boris Johnsoniin ja useisiin muihin maailman johtajiin, jotka ovat tuominneet oppositiojohtajan myrkyttämisen.

Sotilasliitto Nato vaati perjantaina Venäjältä sekä puolueetonta tutkimusta Navalnyin tapauksesta että Novitshok-hermomyrkkyohjelman paljastamista kemiallisten aseiden kieltojärjestölle OPCW:lle.

Myös EU on tuominnut Navalnyin myrkyttämisen ja sanonut, etteivät uudet pakotteet Venäjää vastaan ole poissuljettu vaihtoehto. Venäjän johto taas pitää syytöksiä ja puheita pakotteista täysin perusteettomina.