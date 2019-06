Trump: Viranomaiset aloittavat miljoonien laittomasti maassa olevien poistamisen – "Heidät poistetaan yhtä nopeasti kuin he ovat tulleetkin"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä, että maahanmuuttoviranomaiset aloittavat ensi viikolla prosessin miljoonien laittomasti maahan tulleiden ihmisten poistamiseksi maasta.

Trumpin mukaan heidät poistetaan maasta yhtä nopeasti kuin he ovat tulleetkin. Trump kirjoittaa myös, että Meksiko tekee todella hyvää työtä sen eteen, että ihmiset pysäytetään jo ennen kuin he pääsevät Yhdysvaltain rajalle.

Yhdysvaltain ja Meksikon raja on kuumentanut Trumpia jo pitkään. Trump on uhannut asettaa Meksikolle tuntuvia tullimaksuja, jos maa ei saa siirtolaisuustilannettaan hillittyä. Yhdysvallat ja Meksiko tekivät aiemmin tässä kuussa sopimuksen, jonka myötä Meksikolla on 45 päivää aikaa laittaa siirtolaisuustilanne kuntoon.

Sunnuntaina viranomaiset ilmoittivatkin, että Meksikossa Veracruzin osavaltiossa on otettu kiinni lähes 800 keskiamerikkalaista siirtolaista. Kiinniotetuista noin 370 on alle kahdeksanvuotiaita lapsia.

Trump kirjoittaa tviitissään myös Guatemalasta, joka on Trumpin mukaan allekirjoittamassa niin sanotun pelasta kolmas -sopimuksen. Se vähentäisi Guatemalasta Yhdysvaltoihin pyrkivien ihmisten määrää.

Trumpin mukaan ainoastaan kongressin demokraatit eivät tee mitään.

– Heidän on äänestettävä, jotta porsaanrei'istä päästään eroon ja turvapaikkaoikeus korjataan.

– Jos niin, rajakriisi loppuu nopeasti! Trump tviittasi.

Washington Post kirjoittaa, että rajaviranomaisten operaatiot pidetään yleensä salassa, jotta operaatioiden kohteet eivät saa vihiä asiasta. Vuonna 2018 Trump ja muut viranomaiset uhkasivat Oaklandin pormestaria rikossyytteillä, sillä tämä oli varoittanut kaupunkilaisia siitä, että maahanmuuttoratsiat olivat käynnissä.