Trump: Yhdysvalloissa todennäköisesti ohitettu koronahuippu

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on todennäköisesti ohittanut koronaviruksen leviämishuipun.

Trump on aikeissa kertoa torstain päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessaan ohjeistaan maan talouden uudelleenavaamiselle.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa yli 634 000 ihmistä on saanut tartunnan. Kuolleita on noin 28 000.