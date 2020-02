Trump aloittaa ensimmäisen vierailunsa Intiassa – Trumpin ja Intian pääministerin Modin välejä on kuvattu lämpimiksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään ensimmäisen vierailunsa Intiaan. Hän tapaa matkansa aikana Intian pääministerin Narendra Modin.

Yhdysvallat on yksi Intian tärkeimmistä kauppakumppaneista, ja maiden välillä on ollut jännitteitä kauppakysymyksissä. Niistä huolimatta Trumpin ja Modin välejä on kuvattu lämpimiksi.

AFP:n haastatteleman asiantuntijan Michael Kugelmanin mukaan henkilökemiat ovat nykyisin tärkeä osa kansainvälistä diplomatiaa.

Vaikka johtajat tulevat hyvin erilaisista taustoista – Trumpin isä oli businessmies ja Modin isä myi teetä – heillä on useita yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat esimerkiksi suosittuja maansa kansallismielisten oikeistolaisten keskuudessa.

Trumpin hallinto on keskittynyt muun muassa maahanmuuttokysymyksiin rajoittamalla esimerkiksi muslimien matkustamista Yhdysvaltoihin. Modia on kritisoitu kansalaisuuslaista, jonka on sanottu kohtelevan muslimeja epätasa-arvoisesti.

Vierailu alkaa Modin kotiosavaltiossa Gujaratissa. Presidentin on määrä jatkaa matkaansa Agraan, jossa kuuluisa Taj Mahal -mausoleumi sijaitsee. Trump vierailee myös maan pääkaupungissa Delhissä.