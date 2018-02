Trump antaa luvan julkaista tulenaran muistion FBI:n vastustuksesta huolimatta, Valkoisen talon edustaja kertoo

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antamassa luvan julkaista kiistellyn muistion, jonka on oletettu nostavan epäilyjä liittovaltion poliisin FBI:n valtuuksien väärinkäytöstä Trumpin vaalikampanjan seurannassa. Valkoisen talon edustajan mukaan Trump olisi "ilmeisesti" perjantaina antamassa kongressille luvan julkaisuun. Sen jälkeen asia on kongressin päätettävissä, hän kertoo.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja presidentti Trump ovat olleet törmäyskurssilla tulenarasta muistiosta, jonka väitetään esittävän oikeusministeriön ja FBI:n olevan politisoituja, Trumpia vastustavia laitoksia.

"Vaarantaa Venäjä-tutkintaa"

FBI:n mukaan muistiosta on jätetty pois materiaalia, joka vaikuttaa oleellisesti sen tarkkuuteen.

Demokraattipuolue pelkää, että muistio on yritys estää tai vaarantaa meneillään olevaa Venäjä-tutkintaa.

Muistion aineiston kokosivat kongressin edustajainhuoneen tiedustelukomitean johtajan Devin Nunesin alaiset. Tekstin kirjoitti Nunes, joka on presidentti Trumpin tapaan republikaanipuolueen jäsen.

Edustajainhuoneen tiedustelukomitea äänesti muistion julki tuomisen puolesta. NBC:n aiemmin haastattelemien oikeustieteen asiantuntijoiden mukaan muistion julkaiseminen saattaisi paljastaa arkaluontoisia salaisuuksia.