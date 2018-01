Trump antaa ymmärtää, ettei olisi sanonut kohua nostattanutta maahanmuuttokommentia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump antaa ymmärtää, ettei olisi sanonut kohua nostattanutta maahanmuuttokommenttia.

Trump kertoo Twitterissä käyttäneensä kyseisessä tapaamisessa kovaa kieltä, mutta ei sellaista, kuin on raportoitu.

New York Timesin ja Washington Postin lähdetietojen mukaan Trump kysyi Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa, miksi Yhdysvallat ottaa maahanmuuttajia "persläpimaista". Trumpin on kerrottu viitanneen Afrikan maihin ja Haitiin.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!