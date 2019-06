Trump ei näe tarvetta sauditoimittajan murhaan liittyville lisätutkimuksille

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei pidä tarpeellisena laajaa tutkintaa sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta, kirjoittaa muun muassa New York Times.

Presidentti Trump sanoi yhdysvaltalaisen NBC-televisioyhtiön Meet the press -ohjelmassa, että Khashoggin tapaus on jo selvitetty perusteellisesti. Hän jatkoi, että Lähi-itä on "säälimätön ja vihamielinen paikka" ja muistutti, että Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen merkittävä kauppakumppani.

– En ole hölmö, joka sanoo, että emme halua käydä kauppaa heidän kanssaan. Ja muuten, jos he eivät käy kauppaa meidän kanssamme, tiedätkö mitä he tekevät? He käyvät kauppaa venäläisten tai kiinalaisten kanssa, Trump sanoi ohjelmassa.

YK:n raportti toivoo FBI:n aloittavan tutkimukset

Washington Postille työskennellyt Jamal Khashoggi kirjoitti kriittisesti Saudi-Arabiasta ja kruununprinssi Mohammed bin Salmanista. Hänet murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun mukaan Saudi-Arabian kruununprinssi oli todennäköisesti määrännyt Khashoggin tapettavaksi. Saudi-Arabian viranomaiset ovat kiistäneet tämän. Maa on nostanut syytteitä asiasta yhteensä yli 20 ihmistä vastaan.

YK julkaisi viime viikolla raportin, jonka mukaan YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin olisi syytä valtuuttaa kansainvälinen tutkimus asiasta. Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n olisi syytä aloittaa tutkimukset, jos se ei ole vielä niin tehnyt.

Raportin mukaan sekä Saudi-Arabian että Turkin tähän mennessä tekemät tutkimukset eivät ole täyttäneet kansainvälisiä standardeja väkivaltaisten kuolemien tutkimisesta.