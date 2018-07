Trump ei usko Venäjän yrittävän enää vaikuttaa Yhdysvaltoihin

Presidentti Donald Trumpin mukaan Venäjä ei enää yritä vaikuttaa Yhdysvaltoihin. Trump julisti mielipiteensä asiassa pidettyään kokouksen kabinettinsa kanssa.

Trump asettui tässä eri linjalle kuin kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats, joka viimeksi maanantaina sanoi Venäjän uhan olevan edelleen olemassa.

Trump ilmoitti kabinettikokouksensa jälkeen myös, ettei kukaan presidentti ole ollut Venäjää kohtaan yhtä tiukka kuin hän.

Presidentin kommenteista kertoi muun muassa CNN.

Monitulkintainen Twitter-viesti hämmensi

Trump on tarmolla puolustanut tapaamistaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ja vakuutti Twitterissä, että maanantain tapaaminen Putinin kanssa voi osoittautua vielä suuremmaksi menestykseksi kuin viime viikon Nato-huippukokous.

Trumpin mukaan Venäjä on luvannut apuaan Pohjois-Korean kanssa. Presidenttien yhteisen lehdistötilaisuuden saama kritiikki on Trumpin mukaan turhaa, koska "higher ends of intelligence" rakastivat hänen esiintymistään.

Trumpin monitulkintainen kommentti on tosin jälleen aiheuttanut hämmennystä. Hänen tviittinsä käynnisti yhdysvaltalaisessa mediassa pohdinnan, tarkoittiko Trump tiedusteluviranomaisia vai huippuälykkäitä ihmisiä, kuten osa tulkitsi. Muun muassa sanomalehti New York Times on julkaissut asiaa pohtivan uutisen.

- So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki, Trump toteaa tviitissään englanniksi.

Trumpin mukaan hän ja Putin tulivat hyvin toimeen, mikä harmitti vihaajia, jotka olisivat halunneet nähdä "nyrkkeilymatsin".

– Suuria tuloksia on tulossa, Trump uhosi.

Trumpin maanantaiset puheet lehdistötilaisuudessa herättivät hämmennystä ja kauhistusta Yhdysvalloissa, koska hän ilmoitti siellä uskovansa mieluummin Putinin kiistoa kuin oman tiedustelukoneistonsa arviota, että Venäjä sekaantui Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Tiistaina Trump perui monisanaisesti puheensa ja sanoi uskovansa, että Venäjä todella puuttui vaaleihin.

"Poliittinen pidätyskäsky"

Moskovassa ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova arvosteli venäläisen aseaktivisti Maria Butinan pidätystä Yhdysvalloissa. Butina pidätettiin maanantaina epäiltynä yrityksistä vaikuttaa Yhdysvaltojen politiikkaan. Zaharovan mukaan pidätyksellä yritetään murentaa presidenttien tapaamisen hyviä tuloksia.

– Perusteettomat syytökset kansalaistamme vastaan näyttävät yksinkertaisesti oudoilta. Vaikutelma on, että FBI panee toimeen poliittista käskyä, Zaharova moitti.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan Butina rikkoi lakia, kun ei ilmoittanut toimivansa Venäjän hallituksen toimeksiannosta.