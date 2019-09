Trump erotti kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa John Boltonin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on erottanut kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa John Boltonin. Trump kertoi asiasta Twitterissä tiistai-iltana Suomen aikaa. Hän kiitti Boltonia palveluksesta ja sanoi samalla, että hän ilmoittaa Boltonin korvaajasta ensi viikolla.

Trump kertoi, että on ollut voimakkaasti eri mieltä monista Boltonin ehdotuksista ja pyysi tältä eroilmoitusta. Hän kertoi ilmoittaneensa asiasta Boltonille edellisenä iltana.

Bolton kertoi tviitissä tarjoutuneensa eroamaan maanantai-iltana paikallista aikaa. Hänen mukaansa presidentti halusi palata asiaan seuraavana päivänä.

Kolmas henkilö virassa

Jännitteet Boltonin ja Trumpin välillä ovat lisääntyneet viime kuukausina, arvioi New York Times. Aggressiivista ulkopolitiikkaa kannattava Bolton on suhtautunut vihamielisesti Yhdysvaltojen perinteisiin vihollismaihin Pohjois-Koreaan ja Iraniin, joiden kanssa Trump on pyrkinyt välttämään sotilaallista konfliktia.

Trump muun muassa tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä kesällä. Presidentti myös perui Irania vastaan suunnitellun ilmaiskun, jota valmisteltiin kostona yhdysvaltalaisen lennokin alas ampumiselle Iranin edustalla.

Trumpin ja Boltonin viimeisin erimielisyys koski rauhanneuvotteluja Afganistanissa. Bolton vastusti Trumpin rauhanneuvotteluja Afganistanin Taleban-liikkeen kanssa. Trump on tavoitellut Yhdysvaltojen joukkojen vetämistä Afganistanista.

Kaksikon erimielisyydet olivat myös henkilökohtaisia, luonnehtii tv-kanava CNN. Sen haastatteleman Yhdysvaltojen hallinnon edustajan mukaan Trump ei pitänyt Boltonia uskottavana edistäjänä politiikalleen, koska tämä oli eri mieltä joidenkin presidentin tavoitteiden kanssa.

Bolton oli kolmas ja toistaiseksi pitkäikäisin virassa toiminut henkilö Trumpin hallinnon aikana.