Trump haluaa jättää joukkoja ja tukikohtia Irakiin "pitämään silmällä Irania"

Presidentti Donald Trump puolusti sunnuntaina tv-haastattelussa suunnitelmiaan vetää amerikkalaisjoukot Syyriasta ja Afganistanista. Hän sanoi CBS:n haastattelussa haluavansa kuitenkin jättää joukkoja ja tukikohtia Irakiin, "pitämään silmällä Irania".

Hän torjui epäilyt, että vetäytyminen alueelta voisi päästää äärijärjestöt Isisin ja al-Qaidan vahvistumaan uudelleen.

– Me palaamme, jos on pakko. Meillä on hyvin nopeita lentokoneita ja hyviä kuljetuskoneita. Me voimme palata hyvin nopeasti, Trump vakuutti.

Irania Trump kutsui "pahaksi maaksi, joka tappaa paljon ihmisiä". Trump torjui tiedustelupäälliköidensä arvion, jonka mukaan Iran noudattaa ydinsopimusta.

– Minun ei ole pakko olla samaa mieltä heidän kanssaan, Trump sanoi tiedustelupäälliköistään.

– Kun tiedusteluväki kertoo minulle kuinka mahtava Iran on – niin anteeksi vain, minä aion noudattaa omaa näkemystäni, Trump linjasi.

Trump sanoo torjuneensa Maduron tapaamispyynnön

Trump sanoo torjuneensa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron pyynnön tapaamisesta. Trump sanoo CBS-kanavan haastattelussa, että Maduro pyysi tapaamista muutama kuukausi sitten.

– Kieltäydyin, koska prosessi on jo pitkällä. Päätin silloin, että ei, koska Venezuelassa on tapahtunut niin paljon todella kamalia asioita. Se oli sen maanosan vaurain maa. Nyt siellä näkee köyhyyttä, epätoivoa, rikollisuutta ja kaikkea muuta mitä tapahtuu, Trump perusteli.

Trump on monesti sanonut, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä ja linjasi taas, että myös sotilaallisen voiman käyttäminen Venezuelassa on mahdollista. Yhdysvallat on tunnustanut oppositiojohtaja Juan Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

CBS:n presidenttihaastattelu ennen Super Bowl -jalkapallofinaalia on muodostunut perinteeksi vuodesta 2004 lähtien.