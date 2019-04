Trump halusi keskeyttää Muellerin tutkinnan, selviää raportista

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump pyrki keskeyttämään erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan. Tänään julkaistun Muellerin raportin mukaan Trump olisi muun muassa soittanut Valkoisen talon asianajajalle Don McGahnille ja pyytänyt tätä ilmoittamaan virkaa tekevälle oikeusministerille, että Muellerilla on intressiristiriitoja ja että tämä pitää poistaa pestistään tutkinnassa.

Raportti kertoo McGahnin kieltäytyneen ja sanoneen mieluummin irtisanoutuvansa.

Raportin perusteella presidentin pyrkimys päästä Muellerista eroon ei ole yllätys: kuultuaan tuolloisen oikeusministerin Jeff Sessionsin nimittäneen Muellerin tutkimaan asiaa.

– Voi hyvä luoja. Tämä on kauheaa. Tämä on presidenttiyteni loppu. Olen pulassa, Trump oli sanonut voimasanoin sävytettynä ja rojahtanut tuoliinsa.

Mueller kertoo Trumpin pyrkineen vaikuttamaan Sessionsiin, jotta tämä keskeyttäisi tutkinnan epäreiluna presidenttiä kohtaan. Trumpin alaiset eivät kuitenkaan halunneet välittää viestiä Sessionsille.

– Presidentin yritykset vaikuttaa tutkintaan enimmäkseen epäonnistuivat, mutta sen aiheuttaa suurelta osin se, että ihmiset presidentin ympärillä kieltäytyivät tottelemasta tämän käskyjä, raportissa lukee.

Raportin mukaan presidentin julkisia kommentteja voi pitää oikeuden estämisenä hänen merkittävän vaikutusvaltansa vuoksi.

Miksi Barr halusi lehdistön kuulolle?

Muellerin raportti tuli julki tänään pitkän odotuksen jälkeen. Erikoissyyttäjän tehtävänä oli selvittää, oliko Trumpin kampanjalla laittomia yhteyksiä Venäjälle ja syyllistyikö presidentti oikeuden estämiseen. Jo aiemmin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan laittomia yhteyksiä ei löytynyt, ja ratkaisun oikeuden estämisestä Mueller jätti oikeusministerin käsiin.

Oikeusministeri William Barria on erityisesti demokraattien leiristä painostettu julkaisemaan raportti kokonaisuudessaan, mutta julkaistuista versioista on piilotettu huomattavia määriä tietoja. Kongressi on saanut käsiinsä hieman laajemman version kuin kansalaiset.

Julkinen versio löytyy oikeusministeriön verkkosivulta.

Tietoja on Barrin mukaan poistettu muun muassa siksi, että tietojen julkaisu voisi vahingoittaa meneillään olevia muita tutkintoja tai todistajina olleita ihmisiä. Barr korosti lehdistötilaisuudessa, etteivät Trumpin asianajajat pyytäneet tietojen poistamista, ja hän itsekin oikeusministerinä pyrkii mahdollisimman laajaan läpinäkyvyyteen.

Tiedotustilaisuudessa Barr korosti voimakkaasti Trumpin ja tämän kampanjaväen syyttömyyttä niin Venäjä-salaliittoon kuin oikeuden estämiseenkin. Jonkin aikaa lehdistötilaisuuden jälkeen julki tullut raportti ei kuitenkaan anna aivan yhtä ruusuista kuvaa Trumpin toimista.

Barrin päätöstä pitää lehdistötilaisuus ennen raportin julkaisua onkin arvosteltu voimakkaasti erityisesti demokraattien leiristä. Esimerkiksi edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Jerry Nadler on sanonut Barrin pyrkivän suojelemaan presidenttiä.

Venäjä-yhteyksiä kyllä

-

rikosnimikkeitä ei

Barr kiitteli Muelleria siitä, että tämä osoitti Venäjän pyrkineen vaikuttamaan vaaleihin esimerkiksi hakkeroimalla demokraattien sähköposteja ja julkaisemalla viestejä sekä levittämällä disinformaatiota sosiaalisessa mediassa. Ministeri totesi useaan otteeseen, ettei Trumpin väellä ilmennyt kiellettyjä yhteyksiä Venäjään, vaikka tilaisuuksia sellaisten muodostamiseen olisi ollut.

Raportin mukaan Trumpin kampanja kyllä tiesi, että Venäjän toimista olisi sille etua, mutta rikollisia toimia ei tehty. Mueller kuitenkin sanoo, että Trumpin presidentinvaalikampanja oli ollut varsin kiinnostunut hankkimaan Wikileaksin julkaisemia, Venäjän hakkeroimia demokraattisähköposteja.

Lisäksi raportti nimeää useita Trumpin lähipiiriin kuuluvia, joilla on Venäjä-yhteyksiä ja jotka ovat valehdelleet asiasta tutkijoille. Kerätyt todisteet eivät kuitenkaan raportin mukaan yllä rikosnimikkeisiin asti.

Kongressi voi edelleen todeta syylliseksi

Jo Barrin aiemmin julkaisemasta tiivistelmästä kävi ilmi, ettei Mueller ottanut asiaan kantaa Trumpin mahdolliseen oikeuden estämiseen vaan jätti päätöksen oikeusministerille. Barr kertoi tehneensä ratkaisun yhdessä apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin kanssa.

Mueller selvitti Trumpin toimia muun muassa entisen FBI-pomo James Comeyn irtisanomisessa sekä entisen asianajajan Michael Cohenin ja entisen kampanjapäällikkönsä Paul Manafortin kohtelussa.

Barrin mukaan hän ja Rosenstein olivat eri mieltä joistakin Muellerin tekemistä tulkinnoista, joita syyttäjä oli tehnyt kymmenestä tilanteesta. He hyväksyivät kuitenkin Muellerin tulkinnat lähtökohdakseen ja päättivät niiden pohjalta, etteivät todisteet riittäneet presidentin syyttämiseen. Barr totesi myös Muellerin tehneen keskusteluissa selväksi, että päätös olla syyttämättä Trumpia oikeuden häiritsemisestä ei johtunut pelkästään periaatteesta, jonka mukaan istuvaa presidenttiä vastaan ei nosteta syytteitä.

Raportissa Mueller huomauttaa kuitenkin, että kongressi voi edelleen todeta Trumpin syylliseksi.

Mueller sai jo kutsun kuultavaksi

Barr sanoi raportin ottavan huomioon myös presidenttiin kohdistuneet paineet.

– On tärkeää huomioida konteksti, että Trumpilla oli edessään ennennäkemätön tilanne, hän totesi.

Tilanteella Barr viittaa siihen, että tutkinnan aikana uutismediassa käytiin kiivasta keskustelua presidentin kyvyistä hoitaa tehtäväänsä, mikä aiheutti Trumpissa suuttumusta ja turhautumista. Tästä huolimatta hän ei kuitenkaan vedonnut presidentin erityisoikeuksiin eikä esimerkiksi piilottanut tietoja.

Lehdistötilaisuudessa toimittaja kysyi Barrilta, miten tämä vastaa syytöksiin presidentin suojelemisesta. Barr painotti, ettei itse tehnyt päätelmiä esimerkiksi Trumpin tunnetiloista, vaan tiedot ovat peräisin Muellerin raportista.

Mueller itse ei ollut tiedotustilaisuudessa paikalla. Demokraatit ovat pyytäneet Muelleria todistamaan kongressille, ja Barrilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, sallisiko hän tämän.

– Minulla ei ole mitään sitä vastaan, hän vastasi.

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Nadler on jo muodollisesti pyytänyt Muelleria oikeusvaliokunnan kuultavaksi.

Presidentti kommentoi Game of Thronesilla

Presidentti Trump intoutui kommentoimaan Barrin puheita Twitterissä hittisarja Game of Thronesiin liittyvällä kuvalla. Kuvassa on Trump itse, ja kuvaan on kirjoitettu sarjasta tunnetulla fontilla "Ei salaliittoa. Ei estämistä. Vihaajille ja radikaaleille vasemmistodemokraateille... Peli on ohi".

Trump on myös kiinnittänyt tviitin profiiliinsa, jolloin se näkyy profiilissa vieraileville ensimmäisenä.

Presidentti on aiemminkin hyödyntänyt Game of Thrones -maailmaa tviitissään ainakin puolustaessaan Iran-pakotteita. Sarjaa esittävä HBO-kanava ei ollut silloin tviitistä mielissään.