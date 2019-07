Trump haukkui Baltimorea ja sai niskaansa rasismisyytöksiä – "Rottia kuhiseva sekasotku"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on taas aiheuttanut sanomisillaan kohun ja saanut niskaansa rasismisyytöksiä.

Trump hyökkäsi demokraattien afroamerikkalaista kongressiedustajaa Elijah Cummingsia vastaan ja haukkui tämän kotikaupunkia Baltimorea. Cummings on edustajainhuoneen valvontakomitean puheenjohtaja ja sitä kautta yksi kongressin näkyvimmistä demokraateista. Cummings on ärsyttänyt presidenttiä, koska hän on käynnistänyt kongressissa tutkintoja Trumpin hallinnosta.

Tällä kertaa Trump suuttui Cummingsille, kun tämä kritisoi siirtolaisten oloja Yhdysvaltain etelärajalla. Presidentti sanoi Cummingsin vaalipiiriä Yhdysvaltain huonoimmaksi. Cummings edustaa kongressissa Marylandin seitsemättä vaalipiiriä, joka käsittää merkittävän osan Baltimoren kaupungista.

– Raja on puhdas, tehokas ja hyvin johdettu, se on vain hyvin täynnä ihmisiä. Cummingsin vaalipiiri on iljettävä, rottia ja jyrsijöitä kuhiseva sekasotku. Jos hän viettäisi enemmän aikaa Baltimoressa, ehkä hän pystyisi siistimään tätä hyvin vaarallista ja likaista paikkaa, Trump vaahtosi Twitterissä.

– Kukaan ihminen ei haluaisi asua siellä.

"Presidentin pitäisi nostaa kansakuntaa ylös"

Muun muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kutsui Trumpin hyökkäystä rasistiseksi, sillä Baltimoren väestöstä yli 60 prosenttia on afroamerikkalaisia. Baltimoren afroamerikkalainen pormestari Bernard Young sanoi presidentin kommentteja loukkaaviksi ja vaarallisiksi.

Trumpin kommentteja kritisoivat myös monet demokraattien presidenttiehdokkaat.

– Hyökkäyksesi häntä (Cummingsia) ja Baltimoren ihmisiä kohtaan on halveksittava. Jälleen kerran olet todistanut, että et sovellu virkaasi. Presidentin pitäisi nostaa kansakuntaa ylös eikä repiä sitä alas, sanoi presidenttiehdokas ja ex-varapresidentti Joe Biden.

Trump kohtasi rasismisyytöksiä myös aiemmin tässä kuussa, kun hän kehotti demokraattien naiskongressiedustajia palaamaan sinne, mistä he ovat tulleet.

Baltimore kärsi teollisuuden alasajosta

Myös Cummings reagoi presidentin hyökkäykseen.

– Herra presidentti, menen kotiin vaalipiiriini joka päivä. Joka aamu herään ja menen taistelemaan naapurieni puolesta. On perustuslaillinen velvollisuuteni valvoa toimeenpanevaa haaraa. Mutta on moraalinen velvollisuuteni taistella äänestäjieni puolesta, Cummings tviittasi.

Marylandin suurimmassa kaupungissa Baltimoressa on noin 600 000 asukasta. Satamakaupunki on kärsinyt perinteisen teollisuuden rappiosta ja sen asukasluku on ollut laskussa jo vuosikymmenien ajan.

Murhien määrässä mitattuna Baltimore on yksi Yhdysvaltain väkivaltaisimmista kaupungeista, ja monia sen alueita vaivaa köyhyys. Kaupungin sosiaaliset ongelmat ovat tulleet suurelle yleisölle tutuksi muun muassa The Wire -rikosdraamasarjasta, jota pidetään yleisesti yhtenä kaikkien aikojen parhaista tv-sarjoista. Toisaalta Baltimoressa on myös vauraita alueita.