Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haukkuu Twitterissä ankarin sanankääntein maansa tiedotusvälineitä erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan uutisoinnista.

– Valtavirtamedia on nyt paineen alla ja sitä halveksutaan ympäri maailmaa, koska se on niin korruptoitunut ja valheellinen! Kahden vuoden ajan he tyrkyttivät harhakuvaa Venäjän kanssa vehkeilystä, vaikka tiesivät, ettei sellaista ollut. Media on todella kansan vihollinen ja todellinen oppositiopuolue! Trump kirjoittaa.

Tutkintansa päätökseen saanut erikoissyyttäjä Mueller ei löytänyt todisteita siitä, että Trumpin vaalikampanjaväki olisi ollut salaliitossa venäläisten kanssa parantaakseen Trumpin mahdollisuuksia vaaleissa.

Muellerin raportti ei tiettävästi ota kantaa siihen, onko Trump syyllistynyt oikeuden häiritsemiseen yrittäessään sekaantua tutkintaan.

Vaikka Trump on virkakautensa aikana kritisoinut kärkkäästi sekä Venäjä-tutkintaa että sitä johtanutta Muelleria, raportin luovuttamisen jälkeen hän kehui erikoissyyttäjää kunnialliseksi asiasta kysyttäessä.