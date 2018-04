Trump hehkutti Twitterissä CIA:n johtajan ja Pohjois-Korean johtajan tapaamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump intoili keskiviikkona Twitterissä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan, ulkoministeriehdokas Mike Pompeon ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisesta. Trumpin mukaan Pompeo ja Kim tapasivat viime viikolla.

Miesten tapaaminen sujui Trumpin mukaan erittäin hyvin, ja hänen ja Kimin välistä huippukokousta valmistellaan parhaillaan.

– Ydinaseriisunta on hieno asia koko maailmalle ja myös Pohjois-Korealle, Trump sanoi tviitissään.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!