Trump ja Kim ovat saapuneet huippukokouspaikalle

Sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat saapuneet huippukokouspaikalle. Johtajat tapaavat Singaporen Sentosan saarella sijaitsevalla Capella-hotellilla.

Tapaamisen on määrä alkaa Suomen aikaa kello neljältä aamulla.

Trumpin mukaan Kimin tapaamista kritisoineilla "vihaajilla ja häviäjillä" ei ole enää mitään sanottavaa

Trump tviittasi ennen tapaamisen alkamista, että hänen ja Kimin välistä tapaamista etukäteen kritisoineilla ihmisillä ei ole enää mitään sanottavaa.

– Se, että pidän tämän tapaamisen, on merkittävä häviö Yhdysvalloille, sanovat vihaajat ja häviäjät. Me olemme saaneet panttivankimme, kokeet, tutkimus ja kaikki ohjuslaukaukset ovat loppuneet, ja näillä kommentoijilla, jotka ovat sanoneet alusta asti, että olen väärässä, ei ole enää mitään sanottavaa, Trump tviittasi.

– Meillä tulee olemaan kaikki hyvin! presidentti vielä jatkoi.

Trump julkaisi tviittinsä noin kolme tuntia ennen kuin hänen ja Kimin välisen tapaamisen oli määrä alkaa.

Hieman aiemmin julkaisemassaan tviitissä Trump puolestaan sanoi, että pian kaikki tietävät, saadaanko todellista sopimusta aikaan. Trumpin mukaan sopimus voidaan saada aikaan, vaikka menneisyydessä muut eivät ole siinä onnistuneet.

KCNA: Kim vaikuttunut Singaporen siisteydestä ja kauneudesta

Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimivan KCNA-uutistoimiston mukaan Kim on ilmeisesti ollut hyvin vaikuttunut Singaporesta. Asiasta kertoneen CNN:n mukaan Kim oli maanantai-iltana yllättäen lähtenyt kävelykierrokselle kaupunkiin.

KCNA:n mukaan Kim oli pitänyt Singaporea kauniina ja siistinä ja hänen mukaansa jokainen rakennus oli tyylikäs. Kim myös kiitti Singaporen ulkoministeriä Vivian Balakrishnania kävelykierroksesta, KCNA kertoi.

Mattis: Pohjois-Korea ei näytä vahvistaneen armeijaansa ennen tapaamista

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattisin mukaan Pohjois-Korean armeija ei ole näyttänyt ennen kokousta merkkejä epätavallisesta aktiivisuudesta. Mattisin mukaan ei ole myöskään merkkejä siitä, että armeijaa olisi vahvistettu. Hän totesi kaiken olevan hiljaista, kun toimittajat kysyivät häneltä ennen Kimin ja Trumpin tapaamista arviota Pohjois-Korean sotilaallisesta aktiivisuudesta.

Mattis myös toisti, että Yhdysvaltain joukot Etelä-Koreassa ei ole tapaamisen asialistalla.

Mihin tapaamisella pyritään?

Oikeastaan kukaan ei osannut arvioida edes sitä, mihin Trump huipputapaamisella julkisuuden maksimoimisen lisäksi pyrkii. Asiaa STT:lle aiemmin arvioinut Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoi, että tapaaminen itsessään on arvokas Pohjois-Korealle ja nostaa sekä maan että sen johtajan statusta riippumatta konkreettisesta annista.

– Kysymys on, mitä Pohjois-Korea antaa vastalahjaksi ja mihin Trump pyrkii tapaamisella. Yhdysvaltojen nykyhallinnon strategia ei välttämättä oikein avaudu ulkopuoliselle seuraajalle.

Aaltolan mukaan on poikkeuksellista, että niin kohuttuun tapaamiseen liittyi niin paljon epävarmuutta. Yleensä huippukokouksissa käsiteltävät asiat on valmisteltu tarkkaan etukäteen ja kokouksen aikataulu on selvillä.

Kokouksessa pyritään Aaltolan mukaan luultavasti tekemään väkeviä julistuksia ydinaseriisunnasta ja rauhansopimuksista, mutta parhaassakin tapauksessa niiden yksityiskohdat jätetään myöhemmin sovittaviksi.

– Usein piru asuu yksityiskohdissa. Ellei kummallakin osapuolella ole oikeaa tahtotilaa, sopimus kaatuu helposti myöhemmin.

Trump lähtee Singaporesta jo tänään

Sen verran tapaamisesta tiedetään etukäteen, että Trumpin ja Kimin on ensin määrä tavata kahden kesken seuranaan vain tulkkinsa. Sen jälkeen ohjelmassa on laajempi kahdenvälinen tapaaminen ja työlounas.

Jälkimmäisiin tapaamisiin ovat osallistumassa muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Trumpin delegaatioon kuuluu myös sekopäisyydestään tunnettu entinen koripallotähti Dennis Rodman, joka on vieraillut Pohjois-Koreassa useasti.

Alun perin Trump oli varannut kalenteristaan neuvotteluille tilaa keskiviikkoon asti, mutta maanantaina Valkoinen talo ilmoitti, että Trump palaa Singaporesta jo tiistaina.