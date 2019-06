Trump ja Pohjois-Korean Kim tekivät historiaa: kättelivät rajalla ja vierailivat molemmissa Koreoissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat tavanneet Etelä- ja Pohjois-Korean välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Aloitteen yllätystapaamiseen teki Trump, joka matkusti Etelä-Koreaan Japanin G20-kokouksesta.

Trump astui rajan yli Pohjois-Korean puolelle yhdessä Kim Jong-unin kanssa, minkä jälkeen Kim käveli Trumpin kanssa Etelä-Korean puolelle. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun istuva Yhdysvaltain presidentti vierailee entisessä vihollismaassa.

Etelä-Korean puolella seistessään Kim sanoi pitävänsä Trumpin elettä osoituksena presidentin halusta jättää menneisyys taakse. Trump puolestaan kutsui tapaamista "suureksi päiväksi maailmalle" ja sanoi, että on kunnia olla paikalla. Hän sanoi kutsuvansa Kimin Yhdysvaltoihin vaikka heti, myös Valkoiseen taloon.

Etelä-Korean puolella järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Trump muistutteli, että ennen hänen presidenttikautensa alkua tilanne oli hyvin vaarallinen niin molemmille Koreoille kuin koko maailmallekin, mutta nyt maiden välit ovat merkittävästi paremmat. Myös Kim arveli, ettei tapaaminen olisi onnistunut vain päivän varoitusajalla, jos johtajien välit eivät olisi niin hyvät kuin ne ovat.

Trump totesi tapaamisen yhteydessä, että hän ja Kim pitivät toisistaan heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.

Etelä-Korean Moon kiitteli rohkeasta päätöksestä

Ennen tapaamista Trump kierteli demilitarisoidulla vyöhykkeellä Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa. Moon kiitti Trumpia "rohkean päätöksen tekemisestä" viitaten tapaamisen ehdottamiseen. Hän sanoi vyöhykkeen nyt muuttuvan kiistan ja konfliktin symbolista rauhan symboliksi, mikä on hänen mielestään Trumpin ansiosta.

Trump puolestaan kiitteli rajalla toimivia Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen joukkoja "upeiksi ihmisiksi", jotka tekevät "fantastista työtä" sekä vakuutteli Yhdysvaltojen sitoutumista joukkoihin.

Kimin ja Trumpin lehdistötilaisuudessa Moon ei esiintynyt, vaikka se järjestettiin Etelä-Korean puolella rajaa.

Vietnamin tapaaminen oli maailmalle pettymys

Tapaaminen tuli yllätyksenä myös Trumpille itselleen, joka kertoi saaneensa idean hyvin spontaanisti. Trump esitti kutsun Kimille eilen Twitterin kautta G20-maiden kokouksessa Japanissa, josta hän jatkoi matkaa Etelä-Koreaan.

Pian tviitin julkaisun jälkeen Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA kertoi maan varaulkoministeri Choe Son-huin sanoneen, että Trumpin ehdotus on "erittäin kiinnostava". Varsinaista vahvistusta tapaamiselle saatiin kuitenkin odottaa sunnuntain puolelle.

Yhdysvaltain presidentti ja Pohjois-Korean johtaja tapasivat edellisen kerran Vietnamissa helmikuussa. Tapaamisen anti jäi kuitenkin laihaksi ja yhteydenpito johtajien välillä väheni tapaamisen jälkeen. He ovat kirjoittaneet toisilleen kirjeitä, mutta kohtaaminen rajalla oli ensimmäinen tapaaminen kasvotusten Vietnamin jälkeen.

Trumpin mukaan tapaaminen Hanoissa oli erinomainen, mutta ihmiset eivät vain ymmärrä sitä. Trump on kutsunut myös aiempaa, viime vuoden kesäkuussa järjestettyä Singaporen tapaamista erinomaiseksi.

"Televisiota varten järjestetty tapaaminen"

Neljän kilometrin levyinen ja 250 kilometrin pituinen kaistale Koreoiden välillä on rintamalinja, jossa Korean sota päättyi. Sitä on kuvailtu maailman viimeiseksi kylmän sodan rajaksi.

Soulilaisen Yonsein yliopiston apulaisprofessori John Delury arvioi uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että tapaaminen historiallisesti merkittävässä paikassa auttaa parantamaan maiden välisiä suhteita. Hän kommentoi asiaa ennen tapaamisen toteutumista.

– Kyse ei ole vain ydinaseriisunnasta tai sopimuksesta, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Jos Trump ja Kim tapaavat ja voivat julistaa jonkinlaisen väliaikaisen sopimuksen, se on hienoa. Jos he tapaavat ja eivät (julkista sopimusta), se on myös ok. Jos he eivät tapaakaan, on hyvä, että Trump kuitenkin tarjoutui, hän kuvaili.

AFP:n haastattelema tutkija Joshua Pollack Middlebury Institute of International Studies -yliopistosta oli skeptisempi.

– Televisiota varten järjestetty tapaaminen ilman asialistaa ei pyyhi pois vuotta liiallisia odotuksia ja pettymyksiä, hän huomauttaa.

Pollackin mielestä yhden sivun mittaiset kirjeet ja kädenpuristukset eivät nyt riitä.