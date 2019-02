Trump julisti hätätilan saadakseen muurinsa – demokraatit syyttävät vallan väärinkäytöstä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on julistanut kansallisen hätätilan saadakseen muurin maan etelärajalle. Trump totesi puheessaan "kaikkien tietävän, että muurit toimivat" ja että esimerkkejä löytyy vaikka millä mitalla muun muassa Israelista.

Julkisuudessa esitettyjä tietoja siitä, että suuri osa esimerkiksi Yhdysvaltoihin tulevista huumeista ja ihmiskaupasta kulkee laillisten rajanylityspaikkojen kautta, Trump kutsui "suuriksi valheiksi".

– Meillä on kyvykkäitä ihmisiä rajalla töissä. He avaavat autojen ovet ja huomaavat, jos kyydissä on naisia teippiä suullaan tai kädet sidottuina, presidentti sanoi.

Lehdistötilaisuudessa yksi toimittajista kertoi Yhdysvaltain huumepoliisin tietojen osoittavan, että huumeet kulkevat nimenomaan virallisten rajanylityspaikkojen kautta ja pyysi Trumpia kertomaan, mihin hän perustaa omat väitteensä. Trump sanoi käyttävänsä "monia tilastoja" ja ensisijaisesti kotimaan turvallisuudesta vastaavan viraston tietoja. Toimittajan jatkokysymyksiin hän kieltäytyi vastaamasta ja kovaäänisesti käski toimittajaa istuutumaan ja antamaan puheenvuoron seuraavalle.

New York laittaa kapuloita rattaisiin

Tänään Valkoisen talon puutarhassa puhunut Trump ilmoitti myös olevansa hyvin tietoinen siitä, että ratkaisu menee vielä oikeuteen. Näin näyttää todella myös käyvän: New Yorkin osavaltio ilmoitti Trumpin vielä puhuessa aikovansa ryhtyä oikeustoimiin vastustaakseen julistusta. Osavaltion oikeuskansleri Letitia James sanoo lausunnossaan, että hätätilan julistaminen ilman todellista syytä voi aiheuttaa perustuslaillisen kriisin.

Lausunnon mukaan presidentin päätös haittaa kaikkia yhdysvaltalaisia ohjaamalla oikeaan hätään tarkoitettuja varoja presidentin henkilökohtaisten tavoitteiden edistämiseen. James sanoo presidentin väärinkäyttävän valtaansa ja aikovansa taistella tätä vastaan kaikin lain mahdollistamin työkaluin.

Trump totesi kuitenkin uskovansa vakaasti päätöksensä voittavan lopulta. Hän korosti, että olisi halunnut tehdä päätöksen muurista jo aiemmin, mutta oli aiemmin "uusi tehtävässään" eikä saanut tukea ihmisiltä, joiden olisi pitänyt tukea häntä.

Trumpilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, mistä muusta hän aikoo uudelleenohjata rahoituksen muuriin. Hän vastasi keskustelleensa sotilasviranomaisten kanssa niille varatuista rahoista ja sanoi, etteivät monetkaan rahoituskohteet kuulostaneet hänestä "kovin tärkeiltä".

"Nancy tietää, Chuck tietää"

Trumpin ratkaisu on herättänyt huolta maailmanmahdin päättäjissä. Demokraatit ovat syyttäneet presidenttiä vallan väärinkäytöstä, ja myös monet Trumpin omista republikaaneista ovat pitäneet ratkaisua vaarallisena.

Trump viittasi puheessaan Pelosiin ja senaatin demokraattien johtajaan Chuck Schumeriin etunimillä ja sanoi heidänkin tietävän, että muurit toimivat sataprosenttisesti.

– Ei ole pakko olla tosi fiksu tajutakseen, että jos pystytät muurin, ihmiset eivät voi tulla siitä läpi.

Schumer ja Pelosi julkaisivat välittömästi Trumpin puheen jälkeen yhteisen lausunnon, jossa he kutsuivat laittomaksi julistusta, koska kriisiä ei ole edes olemassa. Heidän mukaansa hätätilajulistus rikkoo perustuslakia ja tekee maasta entistä turvattomamman, kun kipeästi tarvittuja puolustusvaroja ohjataan muualle.

Pelosi ja Schumer kutsuvat Trumpia pettyneeksi presidentiksi, joka on ylittänyt lain rajat yrittäessään saavuttaa jotain, mitä ei onnistunut perustuslaillisessa prosessissa saamaan läpi. He pyysivät republikaanikollegoitaan mukaan puolustamaan perustuslakia ja lupaavat käyttää kaikkia mahdollisia keinoja.

Aaltola: Trump haluaa näyttää kannattajilleen yrittäneensä kaikkensa

Kansallisen hätätilan julistaminen muurikiistassa on Trumpille keino säilyttää ydinkannattajansa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hänen mukaansa Trump tarttui äärimmäisenä pidettyyn keinoon, koska halusi näyttää kannattajilleen yrittäneensä kaikkensa saadakseen Meksikon rajalle muurin.

Aaltolan mukaan Trump laskelmoi, että hätätilan julistamista vastustavan oikeusprosessin myötä muuri pysyy keskustelunaiheena jatkossakin.

Nimi myös rahoitussopuun

Trumpin on vielä määrä allekirjoittaa myös rahoitusesitys, jolla estetään hallinnon sulkeutuminen. Edustajainhuoneen jo puoltama päätös saa siis tarvitsemansa presidentin hyväksynnän. Jos sopua ei olisi syntynyt, hallinto olisi sulkeutunut osittain vuorokauden vaihtuessa.

Rahoitusesityksessä raja-aitojen rakentamiseen annettiin vajaat 1,4 miljardia dollaria. Se on paljon vähemmän kuin Trumpin vaatimat 5,7 miljardia dollaria, mutta tänään puheessaan Trump piti summaa kuitenkin voittona sillä perusteella, ettei hänelle alun perin ollut luvassa yhtäkään dollaria.

Hätäjulistuksen avulla Trump pystyisi kokoamaan itselleen noin 8 miljardin dollarin potin, joka koostuu muun muassa sotilasrakentamiseen ja huumeiden vastaisiin toimiin varatuista rahoista.

Kunniaa Kiinalle ja huikeaa tulevaisuutta Pohjois-Korealle

Puheessaan Trump puhui myös Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasopimuksen etenemisestä ja tulevasta tapaamisestaan Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa. Trump muun muassa ylisti Kiinan tapaa tuomita huumekauppiaita kuolemaan, mikä on presidentin mielestä syy siihen, ettei Kiinassa ole Yhdysvaltojen kaltaista huumeongelmaa. Pohjois-Korean tulevaisuudelle presidentti ennakoi kaupallista menestystä.

Trump myös ilmoitti kaupankäynnin Britannian kanssa lisääntyvän merkittävästi ja että tulevan vuorokauden aikana tiedossa on uutisia Isisin vastaisesta taistelusta.

Terveisiä meni myös etelärajan ylitse Meksikoon. Trump kiitteli naapuria yhteistyöstä "hirviömäisten karavaanien" pysäyttämisessä. Karavaaneilla hän viittaisi Yhdysvaltoihin pyrkiviin siirtolaisryhmiin.