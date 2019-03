Trump julisti "täyttä vapautusta", vaikka kysymys oikeuden estämisestä jäi auki

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin kiihkeästi odotetun Venäjä-tutkinnan tulokset saivat Yhdysvalloissa ristiriitaisen vastaanoton. Presidentti Donald Trump tulkitsi tulokset voitokseen kun taas demokraatit tähdensivät, että tutkinta ei vapauttanut presidenttiä kokonaan syytöksistä.

Oikeusministeri William Barrin laatiman tiivistelmän mukaan Muellerin tutkinnassa ei löytynyt todisteita siitä, että Trump tai hänen presidentinvaalikampanjansa olisi vehkeillyt venäläisten kanssa.

Sen sijaan Mueller ei ota suoraan kantaa siihen, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Raportti esittelee kunkin toimen osalta todisteita ”kysymyksen molemmin puolin”, ja Muellerin itsensäkin mukaan asia on vaikea. Julkisuudessa arvostelua on herättänyt etenkin se, että Trump erotti Venäjä-tutkintaa aiemmin johtaneen liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn keväällä 2017.

– Vaikka tämä raportti ei päättele, että presidentti syyllistyi rikokseen, se ei myöskään vapauta häntä epäilyistä, Barr siteeraa Muelleria.

Barrin mukaan asia jää näin ollen oikeusministerin päätettäväksi. Hän itse sekä apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein eivät pidä näyttöä riittävänä presidentin syyttämiseksi.

– Meidän tulkintamme mukaan raportti ei tunnista toimia, jotka muodostavat oikeuden estämistä koskevan rikoksen, Barr kirjoittaa.

Kongressin demokraatit kävivät heti Barrin kimppuun ja vaativat koko raportin tuomista välittömästi julki. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sekä senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer huomauttivat, että Barr on aiemmin arvostellut Muellerin tutkintaa eikä häntä voi pitää riippumattomana henkilönä asiassa.

– Hän ei ole puolueeton tarkkailija eikä siinä asemassa, että voisi tehdä objektiivisia päätelmiä raportista, Pelosi ja Schumer sanovat yhteisessä tiedotteessaan.

Demokraattiedustajat tähdentävät, että Mueller ei vapauta Trumpia oikeuden estämistä koskevista syytöksistä.

Valkoinen talo julisti synninpäästöä

Tuoreissa reaktioissa julki tulleita tietoja pidettiin laajasti suurena voittona Trumpille, joka on useaan otteeseen syyttänyt tutkintaa noitavainoksi. Muellerin tulkinta siitä, että Trumpin kampanja ei syyllistynyt vehkeilyyn venäläisten kanssa, toimii Trumpin vaaliaseena hänen kampanjassaan toiselle kaudelle.

Valkoinen talo julisti heti tiivistelmän julkaisun jälkeen Muellerin raportin olevan täydellinen synninpäästö Trumpille, vaikka näin tulokset eivät osoittaneet. Myöhemmin Trump toisti saman tviitissään.

– Ei vehkeilyä, ei estämistä, täysi vapautus, Trump julisti.

Kommentoidessaan asiaa toimittajille Floridassa Trump sanoi tutkinnan olevan "laiton ja epäonnistunut yritys hänen kaatamisekseen".

– On sääli, että maan piti käydä läpi tämä, hän sanoi.

Valkoisen talon neuvonantaja Kellyanne Conway kiirehti onnittelemaan Trumpia Twitterissä.

– Tänään voitit vuoden 2016 vaalit jälleen. Ja sait lahjan vuoden 2020 vaaleihin, hän tviittasi.

Venäjä hakkeroi tietoja ja vuoti niitä Wikileaksin kautta

Muellerin raportista käy ilmi, että Venäjä pyrki vaikuttamaan presidentinvaaleihin pääasiassa kahdella keinolla. Niistä ensimmäinen oli niin sanotun Pietarin trollitehtaan pyrkimys tuottaa ja jakaa valheellista tietoa Yhdysvalloissa saadakseen aikaan yhteiskunnallista eripuraa, ja lopullisena tavoitteena oli vaikuttaa vaalitulokseen.

Oikeusministeri Barr kertoo raportissa todettavan, ettei kukaan yhdysvaltalainen tai Trumpin kampanjan työntekijä juoninut tai tietoisesti ollut tekemisissä trollitehtaan kanssa, vaikka useat Venäjän kanssa tekemissä olevat tarjoutuivat kampanjan avuksi.

Toinen keino oli Venäjän hallinnon pyrkimys tietokoneita hakkeroimalla kerätä ja levittää tietoa vaaleihin vaikuttamiseksi. Erikoissyyttäjän mukaan Venäjän hallinnon toimijat onnistuivat hakkeroimalla saamaan käsiinsä sähköposteja demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin kampanjasta ja demokraattien organisaatioista. Näin saadut tiedot jaettiin julkisuuteen käyttäen useita eri kanavia, kuten WikiLeaksia.

Venäjän toimien perusteella Mueller syyttää useita Venäjän sotilasviranomaisia pyrkimyksistä hakkeroitua tietokoneisiin Yhdysvalloissa tarkoituksenaan vaikuttaa presidentinvaaleihin.

Katseita suunnataan jo muihin tutkintoihin

CNN:n mukaan julkaistu nelisivuinen tiivistelmäkirje on täysin Barrin käsialaa eikä Muelleria konsultoitu sen laatimisessa.

Barr kirjoittaa kirjeessään, että tavoitteena on julkaista raportista niin suuri osa kuin lain mukaan on mahdollista, sillä hän on tietoinen asian herättämästä julkisesta kiinnostuksesta. Barrin mukaan julkistamisen aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti ministeriö saa selvitettyä, mitkä osat sisällöstä on lain mukaan pidettävä salassa.

Demokraatit ovat uhanneet vaatia raportin julkistusta oikeusteitse, jos muu ei auta.

Demokraatit ovat suunnanneet huomiota jo Trumpin muita toimia perkaaviin tutkintoihin, joita on käynnissä pitkälle toistakymmentä eri tahoilla, muun muassa useissa kongressin valiokunnissa. Muellerin tehtävänanto oli rajattu Venäjään ja oikeuden estämiseen. Liittovaltion syyttäjät tutkivat esimerkiksi syytöksiä Trumpin verovälttelystä sekä hänen virkaanastujaiskomiteansa rahankäyttöä.