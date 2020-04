Trump julkisti kolmivaiheisen suunnitelman Yhdysvaltojen talouden avaamiseksi – "Jotkut osavaltiot voivat avautua vaikka huomenna"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkistanut kolmivaiheisen suunnitelman maan talouden avaamiseksi koronaviruspandemian keskellä.

Trumpin suunnitelma on suuntaa-antava eikä sido osavaltioiden kuvernöörejä. Osavaltiot tekevät omat ratkaisunsa siitä, milloin ne höllentävät omia rajoituksiaan.

Suunnitelmassa annetaan suositukset siitä, missä tahdissa avata esimerkiksi ravintolat, kuntosalit ja koulut.

Trumpin mukaan Yhdysvallat voi nyt siirtyä tiukoista rajoitustoimista varovaiseen talouden avaamiseen, koska epidemian huippu uusien tartuntojen määrässä laskettuna on jäänyt jo taakse.

– Asiantuntijaryhmämme on sitä mieltä, että voimme avata sodassamme seuraavan rintaman, jota kutsumme Amerikan avaamiseksi uudelleen. Niin me teemme, me avaamme tämän maan, Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessaan uutiskanava CNN:n mukaan.

– Emme avaa kaikkea kerralla, vaan varovaisesti askel kerrallaan.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa muun muassa ravintolat ja kuntosalit avattaisiin, mutta niissä pitäisi noudattaa sosiaalisen etäisyyden linjauksia. Ne koulut jotka ovat nyt suljettuina, pysyisivät yhä kiinni.

Jokaisessa vaiheessa viranomaiset seuraisivat tarkkaan tartuntamäärien kehittymistä ennen kuin rajoituksia höllennettäisiin lisää.

Eri osavaltiot eri tilanteissa

Vielä jokin aika sitten Trump suunnitteli talouden pikaista avaamista, mutta terveysasiantuntijoiden neuvot saivat hänet taipumaan vaiheittaiseen malliin.

Hän on pehmentänyt myös linjaansa sen suhteen, kuka rajoitusten höllentämisestä päättää. Vielä muutama päivä sitten Trump uhosi, että presidentillä on Yhdysvalloissa absoluuttinen valta.

Nyt hän kuitenkin delegoi asian osavaltioiden päätettäväksi, sillä tilanne eri puolilla maata on hyvin erilainen. Eri osavaltiot ovat eri kohdissa tartuntakäyrää, eikä virus ole iskenyt kaikkialle yhtä kovasti. Viruksen pahimmin runtelemassa New Yorkissa kuolleita on yli 16 000, Wyomingissa taas vain kaksi.

Trump kertoi suunnitelmistaan osavaltioiden kuvernööreille aiemmin torstaina.

– Kuvernöörit saavat räätälöidä lähestymistavan, joka sopii eri osavaltioiden eri olosuhteisiin, jokainen osavaltio on hyvin erilainen. Jos niiden täytyy pysyä suljettuina, ne saavat tehdä niin. Ja jos he katsovat että on oikea aika avautua uudestaan, annamme heille vapauden ja ohjeet tehdä niin, Trump sanoi.

– Jotkin osavaltiot ovat jo nyt hyvällä mallilla. Ne voivat avautua kirjaimellisesti vaikka huomenna.

Yli 34 000 kuolemantapausta

Yhtenä tärkeänä kriteerinä talouden avaamisessa on myös se, että viranomaisten testaus- ja jäljityskapasiteetti on huomattavasti nykyistä suurempi. Torstain puhelussa useat kuvernöörit olivat esittäneet Trumpille huolensa siitä, ettei niillä ole riittävästi välineitä laajaan testaukseen.

Yhdysvalloissa on todettu Worldometersin mukaan yli 674 000 koronavirustartuntaa. Kuolemantapauksia on yli 34 000, mikä on eniten koko maailmassa.

Miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on kuollut 104 ihmistä. Se on vähemmän kuin koronaviruksen pahimmin koettelemissa Euroopan maissa mutta selvästi enemmän kuin Suomessa, missä vastaava luku on 14.

Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin ollut hienoisessa laskussa viime päivinä.