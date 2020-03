Trump kielsi matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen vuoksi kuukauden ajaksi – kielto koskee myös suomalaisia

Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi, mediat kertovat. Trump sanoi, että rajoitus ei koske Britanniaa.

CNN:n mukaan rajoitukset eivät koske koko Eurooppaa vaan vain Schengen-maita, joihin myös Suomi kuuluu.

Kiellon on tarkoitus tulla voimaan perjantaina keskiyöllä. Ajatus on, että uusia tartuntoja ei pääsisi maahan.

– Kiellämme kaikki matkat Euroopasta Yhdysvaltoihin seuraaville 30 päivälle. Uudet säännöt tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä. Näitä rajoituksia mukautetaan olosuhteiden mukaan, presidentti sanoi Valkoisesta talosta.

Hänen mukaansa poikkeuksia on luvassa esimerkiksi yhdysvaltalaisille, joille on suoritettu asianmukaiset seulonnat. CNN kertoo, että tämä koskisi muun muassa myös ihmisiä, joilla on pysyvä oleskelulupa maassa.

Trumpin puheen mukaan kielto ei koskisi ainoastaan matkustamista vaan kaikkea Euroopasta tulevaa, esimerkiksi kauppaa ja rahtia.

– Keskustelemme kaikesta, joka tulee Euroopasta, hän sanoi.

Myöhemmin presidentti tviittasi, että kielto koskee ihmisiä eikä tuotteita, ja että kielto ei vaikuttaisia kauppaan.

Presidentti kuvaili toimia järeiksi, mutta välttämättömiksi.

Presidentin mukaan virus on levinnyt Euroopassa, koska maanosan valtiot eivät pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.

Yhdysvalloissa on todettu noin 1 300 koronavirustartuntaa ja kymmeniä on kuollut.

Pörssit putosivat

Aasian pörssit laskivat nopeasti heti Trumpin ilmoituksen jälkeen. Tokion pörssi Nikkei upposi 3,22 prosenttia. Guardianin mukaan Australian Sydneyssä ASX200 laski myös. Myös öljyn hinta jatkoi putoamistaan ilmoituksen jälkeen.

Wall Streetillä pörssikurssit syöksyivät rajusti keskiviikkona tiistain reippaan nousun jälkeen. Keskeinen Dow Jones -indeksi putosi 5,9 prosenttia noustuaan edellispäivänä 4,9 prosenttia.

Dow Jones on nyt pudonnut 20 prosenttia kaikkien aikojen huippulukemasta, jonka se saavutti 12. helmikuuta. Osakkeiden halpeneminen viidenneksellä täyttää niin sanotun karhumarkkinan määritelmän, joten yli 10 vuotta jatkunut Wall Streetin nousujuhla näyttää New York Timesin mukaan olevan virallisesti ohi.

Muista keskeisistä indekseistä S&P 500 putosi 4,9 ja Nasdaq 4,7 prosenttia.