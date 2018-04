Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja aletaan siirtää Meksikon rajalle. Texasin ja Arizonan osavaltiot ilmoittavat lähettävänsä alueelle yhteensä 400 kansalliskaartilaista lähipäivinä. Joukkoja odotetaan myös New Mexicon ja Kalifornian osavaltioilta.

Presidentti Donald Trump on sanonut, että rajalle tarvitaan jopa 4 000 kansalliskaartilaista kamppailemaan huumeiden salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan. Trumpin mukaan joukot pidetään rajalla, kunnes hänen lupaamansa muuri on rakennettu.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kertonut, mistä varoista operaatio rahoitetaan. Myös Trump on sanonut, että kustannuksia vielä selvitetään.

Päätös heikentää entisestään Yhdysvaltain ja Meksikon suhteita. Presidentti Enrique Pena Nieto pitää Trumpin toimia perusteettomina, uhkaavina ja epäkunnioittavina. Hänen mielestään Trump vaarantaa maiden välit sisäpoliittisista syistä.

– Jos teidän viimeaikaiset lausuntonne johtuvat turhautumisesta sisäpoliittisiin kysymyksiin, lakeihinne tai kongressiinne, teidän pitäisi kääntyä niiden puoleen, ei meksikolaisten, Pena Nieto sanoi puheessaan kuluneella viikolla.

Asevoimien reservinä toimivaa kansalliskaartia on lähetetty aiemminkin Meksikon rajalle, myös presidentti Barack Obaman kaudella. Obama lähetti rajalle noin 1 200 sotilasta vuoden ajaksi.

"Meksiko tekee vähän, jos mitään"

Tilannetta vaikeuttaa nyt se, että Trump on tölvinyt Meksikoa vaalikampanjastaan lähtien. Hän on muun muassa vaatinut Meksikoa maksamaan muurin rakentamisen ja syyttänyt Meksikoa toimettomuudesta laitonta maahanmuuttoa vastaan.

– Meksiko tekee vähän, jos mitään, estääkseen ihmisiä virtaamasta maahan etelärajaltaan ja jatkamasta matkaansa Yhdysvaltoihin. He nauravat typerille siirtolaisuuslaeillemme. Heidän on pysäytettävä ihmisten ja huumeiden suuret virrat, tai minä lopetan heidän lypsylehmänsä, Naftan. Muuri tarvitaan! Trump tviittasi äskettäin.

Trump on aloittanut neuvottelut vapaakauppasopimus Naftan uusimiseksi, koska hänen mielestään se suosii Meksikoa Yhdysvaltain kustannuksella.

Washington Postin mukaan Trumpin linja voi vaarantaa Yhdysvaltain ja Meksikon yhteistyön rajaturvallisuudessa.

Yhdysvallat on saanut Meksikolta dataa kymmenistätuhansista keskiamerikkalaisista ja muista maahantulijoista, jotka on pidätetty. Lehden mukaan tietojen avulla tunnistetaan huumerikollisia ja mahdollisia terroristeja kauan ennen kuin he pääsisivät rajalle.

Washington Postin mukaan ohjelmaa ollaan juuri laajentamassa ja Yhdysvallat tavoittelee samanlaista yhteistyötä myös muiden Väli-Amerikan maiden kanssa.