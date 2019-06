Trump lupaa Maylle mittavan kauppasopimuksen brexitin jälkeen – presidentti kutsui tuhansien ihmisten mielenosoitusta valeuutiseksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump mainostaa, että Yhdysvallat solmii hyvin mittavan kauppasopimuksen EU-eron jälkeisen Britannian kanssa.

– Kauppasopimuksessa on valtavasti potentiaalia. Se voi olla jopa kaksin- tai kolminkertainen nykyiseen verrattuna, Trump maalaili Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Britannian EU-eron kannattajat pitävät maiden välistä kauppasopimusta ensiarvoisen tärkeänä Britannian tulevaisuudelle EU:n ulkopuolella. Osa brittipoliitikoista taas pelkää, että kauppasopimus päästäisi yhdysvaltalaiset terveysalan yritykset briteille rakkaan valtiollisen terveydenhuollon NHS:n apajille.

– Kun sovitaan kaupasta, kaikki on pöydällä. Siispä myös NHS tai mikä tahansa muu. Ja paljon enemmänkin, Trump vahvisti.

Muun muassa May on vakuuttanut, ettei NHS ole kaupan.

Trump on tänään Mayn vieraana mielenosoitusten jylistessä Lontoon kaduilla.

Presidentti vitsaili pian pääministerin tehtävän jättävälle Maylle, että tämän tulisi "jäädä näkösälle" ja vahvistaa allianssia Yhdysvaltain kanssa sen jälkeen, kun Britannia on lähtenyt Euroopan unionista.

Kritiikki Maytä kohtaan vaihtui kehuiksi

Vaikka Trump on kritisoinut Mayn brexit-strategioita, hän kertoi nyt Mayn tehneen "upeaa työtä".

Presidentin valtiovierailu liittyy teoriassa Normandian maihinnousun 75. muistopäivän juhlallisuuksiin. Vierailu sijoittuu kuitenkin Britanniaa ajatellen varsin kaoottiseen hetkeen.

May on jättämässä konservatiivien puheenjohtajan paikan perjantaina. Syynä tähän oli hänen kyvyttömyytensä saada brexit maaliin, vaikkei hän lähes kolmivuotisen pääministeriytensä aikana juuri muuhun keskittynytkään. Hän jatkaa maan pääministerinä siihen saakka, että puolue valitsee seuraajan 12 ehdokkaan joukosta.

Ennen saapumistaan Britanniaan Trump antoi tukensa Boris Johnsonille, joka kisaa pääministerin paikasta. Johnsonia itseään on vaadittu oikeuden eteen, koska häntä vastaan on esitetty syytöksiä brexit-kampanjan aikana valehtelusta ja virkarikoksista.

Johnsonin tukemisen lisäksi Trump kertoi, että hänen mielestään Britannian tulisi lähteä unionista ilman sopimusta. Presidentti vaikutti tiistaina yrittävän sovitella tätä aiempaa diplomaattista tahdittomuuttaan.

– Haluaisin onnitella sinua siitä, että olet tehnyt upeaa työtä yhdysvaltalaisten puolesta ja on ollut ilo tehdä työtä kanssasi, Trump kertoi Maylle.

Huawei osoittautunee kynnyskysymykseksi

Yhdysvaltojen ja Britannian suhdetta koetellaan kuitenkin maiden erilaisella lähestymisellä Iranin tilanteeseen, ilmastonmuutokseen sekä Kiinaan.

Yksi Trumpin ja Mayn kiistoista on se, että Britannia saattaa käyttää kiinalaisen Huawein teknologiaa 5g-verkkojensa rakentamiseen. Huaweista on tullut USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan ehkä merkittävin pelinappula.

May on tiettävästi päättänyt käyttää Huawein palveluja joidenkin seuraavan sukupolven verkon osien rakentamisessa. Yhdysvallat on vihjaillut, että tämä voi olla kynnyskysymys sille, voidaanko tiedusteluinformaation jakamista Britannian kanssa jatkaa.

Trump kuitenkin vakuutti olevansa varma siitä, että maat voivat saavuttaa yhteisymmärryksen asiasta ja tiedonvaihto voi jatkua.

Myös May ilmaisi tiistaisessa tapaamisessa, että Britannia pyrkii laajentamaan kumppanuutta USA:n kanssa.

– Se on hieno kumppanuus, mutta uskon, että voimme viedä sen pidemmällekin, May kertoi jo aamiaistapaamisessa.

Trumpille irvailevat mielenosoittajat valtasivat kadut

Sillä välin kun presidentti suitsutti hypoteettista kauppasopimustaan, vasemmistoaktivistit kuljettivat pääkaupungin kadulla valtavaa oranssia ilmalla täytettyä Trump-vauvaa. Aamuinen vauvan vapautus merkitsi alkua mielenosoituksille, jotka kasvanevat odotettua suuremmiksi.

– Trump-vauva on vain valtavan Trumpin vihantäyteisen ja jakavan politiikan vastaisen liikehdinnän maskotti, kertoi mielenilmauksen järjestäjä Leo Murray AFP:lle.

Tietoja Trumpia vastustavista suurista mielenosoituksista Trump itse kutsui valeuutiseksi. Trumpin mukaan kyseessä oli vain "hyvin pieni" mielenosoitus. Vähintään tuhannet ihmiset osallistuivat Lontoossa Trumpia vastustavaan mielenosoitukseen.

Independent julkaisi alkuiltapäivästä videon, jossa esiintyy Don Lessemin ideoima Trump-robotti. Robopresidentti istuu housut kintuissa vessanpytyllä ja tviittaa älypuhelimestaan ärhäkän punainen MAGA-hattu päässään.

– Rakensin robotin, koska Donald Trump kuvottaa niin minua kuin monia muitakin yhdysvaltalaisia. Ajattelin, että tämä on paras tapa ilmaista se. Huumori on aseeni, Lessem kertoo Independentille.

Don Lessem on Hollywood Reporterin mukaan rakentanut robotteja myös lukuisiin dinosaurusnäyttelyihin ja ollut mukana konsulttitehtävissä muun muassa Steven Spielbergin Jurassic Park -elokuvassa.