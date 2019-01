Trump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät kokoukseen rajaturvallisuudesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät palaveriin rajaturvallisuudesta, kertoo muun muassa Guardian. Guardianin kongressilähteen mukaan tapaaminen on tarkoitus järjestää keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Lähteen mukaan tapaamiseen on kutsuttu demokraattien ja republikaanien johtajat sekä edustajainhuoneesta että senaatista.

Trump sanoi aiemmin olevansa valmis, halukas ja kykenevä neuvottelemaan hallinnon sulun päättämisestä. Trump kuitenkin edelleen vaatii, että sopimuksessa on oltava rahoitus Meksikon muurille.

Riita Trumpin haluamasta muurista on johtanut Yhdysvaltain hallinnon osittaiseen sulkemiseen. Hallinnon osittainen sulku on kestänyt jo yksitoista päivää.