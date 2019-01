Trump on ollut vallassa kaksi vuotta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tänään ollut vallassa kaksi vuotta. Hänen virkaanastujaisensa järjestettiin Washingtonissa 20. tammikuuta 2017.

Presidentin toimikausi on neljä vuotta, joten Trumpin kausi on nyt puolivälissä. 72-vuotias Trump on kuitenkin jo ilmaissut halunsa pyrkiä presidentiksi myös toiselle toimikaudelle.

Yhdysvalloissa on rajoitettu saman henkilön toimikausien maksimimäärä presidenttinä kahteen.