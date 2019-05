Trump onnitteli Australian konservatiivipääministeriä yllätysvoitosta – eilisten parlamenttivaalien ääniä lasketaan yhä

Australiassa lasketaan edelleen eilisten parlamenttivaalien ääniä ja konservatiivien yllätysvoiton lopullista mittaluokkaa. Kun äänistä on laskettu noin 75 prosenttia, pääministeri Scott Morrisonin konservatiivinen koalitio on saamassa parlamentin alahuoneeseen 74 paikkaa eli kaksi paikkaa alle enemmistön.

Vaaleihin ennakkosuosikkina lähtenyt työväenpuolue kärsi nöyryyttävän tappion ja on saamassa alahuoneeseen 66 paikkaa. Sydney Morning Heraldin mukaan viiden paikan osalta ääntenlaskenta on yhä kesken.

Presidentti Donald Trump kiirehti onnittelemaan tärkeän liittolaismaan pääministeriä voitosta, joka uhmasi kannatuskyselyjä ja sementoi koalitiohallituksen valta-aseman.

– Onnittelut Scottille hienosta voitosta, hän tviittasi.

Morrisonin mukaan "hiljaiset australialaiset" siivittivät hänet voittoon. Maan viestimissä yllätystulosta on sulateltu arvioimalla, että Morrisonin riskitön kampanja puri keskustavasemmistolaisen työväenpuolueen vaalilupauksia paremmin. Oppositiopuolue lupasi verouudistuksia, jotka hallitus ampui toistuvasti alas vastuuttomina.

Työväenpuolueen johtaja, pitkään vahvimpana pääministeriehdokkaana esiintynyt Bill Shorten nieleskeli tappiotaan ja ilmoitti jo vaali-iltana, ettei pyri enää jatkokaudelle.

Ilmastolupaukset eivät purreet hiilestä riippuvaisessa maassa

Myöskään työväenpuolueen ilmastolupaukset eivät saaneet laajaa tukea äänestäjiltä, vaikka ilmastonmuutos on kyselyjen mukaan maassa kasvava huolenaihe. Työväenpuolue on joutunut hallituspuolueiden tavoin tasapainoilemaan päästövähennysten ja uusiutuvan energian lupausten kanssa, sillä maan talous on vahvasti riippuvainen hiilestä. Australia kuuluu maailman suurimpiin hiilentuottajiin ja valtaosa siitä viedään ulkomaille etenkin Itä-Aasian maihin. Australian käyttämästä sähköstä yli puolet tuotetaan kivihiilellä.

Vaalitulos osoittaa, että australialaiset eivät ole valmiita isoihin muutoksiin ilmastoasioissa sen enempää kuin talouspolitiikassa. Australia on kokenut taantuman viimeksi miltei 30 vuotta sitten. Maa on saanut nauttia lihavista vuosista, sillä Aasiaan ja etenkin Kiinaan suuntaava vienti on siivittänyt maan kasvua.

Morrison tunnettu tiukasta maahanmuuttolinjasta

Kehityksessä on myös varjopuolensa. Vahva riippuvuus Kiinasta on lisännyt huolia maan poliittisista vaikutusyrityksistä. Taloudessa rakenneuudistuksia on voinut lykätä myöhemmäksi ja työn tuottavuudessa on paljon parantamisen varaa.

Talouden rattaita on vauhdittanut ulkomainen työvoima, jota maa säätelee tiukan ja valikoivan viisumipolitiikan avulla. Morrison on entisenä sisäministerinä tullut tunnetuksi tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajana. Tiukka linja näkyy etenkin turvapaikkapolitiikassa, jossa maahan pyrkivät siirtolaisveneet käännytetään systemaattisesti etäisille saarille perustettuihin pidätyskeskuksiin.

Maahanmuuttopolitiikka on noussut aiemmissa vaaleissa keskeiseksi vaaliteemaksi, mutta tällä kertaa se jäi vähemmälle huomiolle. Asiantuntijoiden mukaan Uuden-Seelannin moskeijoihin tehdyt terrori-iskut saattoivat hillitä kovia äänenpainoja. Iskuista syytettynä on äärioikeistolainen australialaismies.