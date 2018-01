Trump ottaa Korea-keskusteluista kunniaa itselleen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Koreoiden vuoropuhelu on hyvä asia. Trump ottaa keskusteluyhteydestä myös kunniaa itselleen sanoen, että taustalla on se, että hän pysyi tiukkana Pohjois-Korean suhteen.

– Uskooko kukaan, että keskustelut ja dialogi olisivat meneillään Koreoiden välillä juuri nyt, jos en olisi päättäväisesti, vahvasti ja halukkaasti sitoutunut käyttämään kaikkea "voimaamme" Pohjois-Koreaa vastaan, Trump kirjoitti Twitterissä.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sen sijaan oli paljon varautuneempi neuvottelujen suhteen.

– Emme suhtaudu mihinkään neuvotteluihin vakavasti, ellei tarkoituksena ole kieltää Pohjois-Korean kaikki ydinaseet, hän sanoi.

Etelä- ja Pohjois-Korea palauttivat keskiviikkona käyttöön maiden välisen kuuman linjan, joka oli ollut pois käytöstä vuodesta 2016 lähtien.

Etelä-Korea on lisäksi ehdottanut rajanaapurilleen korkean tason neuvotteluiden järjestämistä ensi viikolla. Tarkoituksena olisi keskustella muun muassa Pohjois-Korean osallistumisesta Etelä-Korean talviolympialaisiin. Neuvottelut olisivat ensimmäiset sitten vuoden 2015.

Viime kuukausina Pohjois-Korea on tehnyt kuudennen ja suurimman ydinkokeensa ja useita ohjuskokeita. Maa on tyrmännyt sitä kohtaan esitetyn arvostelun ja sille asetetut ankarat pakotteet. Pohjois-Korean mukaan sotilasohjelma on tarkoitettu puolustukseksi Yhdysvaltoja vastaan.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!