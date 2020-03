Trump pani portit kiinni: Kielsi matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen vuoksi – kielto koskee myös suomalaisia

Presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen kieltävän koronaviruksen takia matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi, mediat kertovat. Trump sanoi, että rajoitus ei koske Britanniaa.

CNN:n mukaan rajoitukset eivät koske koko Eurooppaa vaan vain Schengen-maita, joihin myös Suomi kuuluu. Maan turvallisuudesta vastaava ministeriö kertoi tiedotteessaan, että rajoitus koskee lähes kaikkia ulkomaalaisia, jotka ovat 14 päivän sisällä saapumisestaan oleskelleet joissakin alueen maista.

Finnair kertoo Twitterissä, että se käsittelee ilmoituksen vaikutusta lentoihinsa tänään.

Kiellon on tarkoitus tulla voimaan perjantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Ajatus on, että uusia tartuntoja ei pääsisi maahan.

– Kiellämme kaikki matkat Euroopasta Yhdysvaltoihin seuraaville 30 päivälle. Uudet säännöt tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä. Näitä rajoituksia mukautetaan olosuhteiden mukaan, presidentti sanoi Valkoisesta talosta.

Hänen mukaansa poikkeuksia on luvassa esimerkiksi yhdysvaltalaisille, joille on suoritettu asianmukaiset seulonnat. CNN kertoo, että tämä koskisi myös ihmisiä, joilla on pysyvä oleskelulupa maassa.

Televisioidussa puheessaan Trump vastasi kritiikkiin koronaviruksen leviämisen hoitamisesta. Hänen mukaansa viruksella ei tule olemaan mahdollisuutta.

– Tämä on nykyhistorian aggressiivisin ja kattavin pyrkimys taistella ulkomaista virusta vastaan, presidentti sanoi.

Trump korjaili sanomisiaan Twitterissä

Trumpin puheen mukaan kielto ei koskisi ainoastaan matkustamista vaan kaikkea Euroopasta tulevaa, esimerkiksi kauppaa ja rahtia.

– Keskustelemme kaikesta, joka tulee Euroopasta, hän sanoi.

Myöhemmin presidentti tviittasi, että kielto koskee ihmisiä eikä tuotteita, ja että kielto ei vaikuttaisi kauppaan.

Presidentti kuvaili toimia järeiksi, mutta välttämättömiksi. Trumpin mukaan virus on levinnyt Euroopassa, koska maanosan valtiot eivät pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.

Presidentti kuvaili, että matkustajat Euroopasta ovat tuoneet lisää tartuntoja maahan. Useissa Schengen-alueen maissa on vähemmän koronavirustartuntoja ja viruksen aiheuttamia kuolemia kuin Yhdysvalloissa. Schengen-maihin tosin kuuluu myös Italia, jossa tilanne on Euroopan vakavin.

Yhdysvalloissa on Guardianin mukaan todettu noin 1 300 koronavirustartuntaa ja kymmeniä on kuollut. Määrien odotetaan kasvavan, kun maassa tehdään lisää virustestejä

Puheessaan Trump kehotti vanhuksia välttämään tarpeetonta matkustamista Yhdysvalloissa. Pian sen jälkeen 73-vuotias presidentti perui varotoimena matkansa Nevadaan ja Coloradoon.

Vaikuttaa siltä, että useissa Euroopan maissa ei osattu odottaa Trumpin ilmoitusta. Yhdysvaltalaismedia CNN:n haastattelemat suurlähettiläät eivät tienneet Trumpin suunnitelmista, vaikka olivat olleet tekemisissä maan viranomaisten kanssa viime päivinä.

Belgian suurlähettilään mukaan tiedossa oli, että jonkinlaisia rajoituksia saattoi olla luvassa, mutta nä äärimmäisiä toimia ei osattu odottaa.

Australian hallitus kertoi pohtivansa vastaavaa matkustuskieltoa Euroopasta.

Pörssit laskivat heti

Aasian pörssit laskivat nopeasti heti Trumpin ilmoituksen jälkeen. Tokion pörssi Nikkei upposi parissa tunnissa yli 5 prosenttia. Pudotusta tapahtui muun muassa myös Hongkongissa.

Guardianin mukaan Australian Sydneyssä ASX200 laski myös. Myös öljyn hinta jatkoi putoamistaan ilmoituksen jälkeen.

AxiCorpin strategisti Stephen Innesin mukaan matkarajoitukset vastaavat hitaampaa globaalia taloudellista toimeliaisuutta.

– Jos odottaa yhä houkutusta myydä, sellainen putosi syliin Yhdysvaltain erittäin voimakkaan kielteisen viestin jälkeen, hän sanoi AFP:lle.