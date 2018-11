Trump peruu sanojaan: Ei sittenkään puhunut siirtolaisten ampumisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruu uhkauksensa sotilaista, jotka saisivat ampua Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla kiviä heittäviä siirtolaisia.

Trump väläytti torstaina toimittajille, että Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla olevat Yhdysvaltain joukot voisivat ampua siirtolaisia kohti, jos siirtolaiset heittelevät joukkoja kivillä. Trumpin mukaan siirtolaiskaravaanista on heitelty Meksikossa kiviä poliisia kohti.

Perjantaina Trump sanoi Valkoiseen taloon kerääntyneille toimittajille, ettei hän käyttänyt sanaa ampua.

– Heidän (sotilaiden) ei tarvitse tulittaa. Mitä en halua, en halua, että nämä ihmiset heittävät kiviä, Trump sanoi toimittajille.

Presidentti kertoi torstaina sanoneensa Yhdysvaltain joukoille, että kivien heittely rinnastetaan tuliaseen käyttöön.

– Toivon että sitä (ampumista) ei tapahdu, mutta kyseessä on armeija, presidentti sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvaltoja lähestyvät siirtolaiset ovat raivostuttaneet Trumpin, jonka sanavalinnat ovat koventuneet päivä päivältä ensi viikon välivaalien lähestyessä.

Uusi presidentin määräys valmisteilla

Yhdysvaltalainen turvallisuusviranomainen sanoi aikaisemmin CNN:lle, että Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle viedyt joukot noudattavat normaaleja voimankäyttösääntöjä, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että voimankäyttö on sallittu vain itsepuolustukseksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriön säännöksissä sanotaan, että kuolettava voimankäyttö on oikeutettua vain kun on perusteltu syy uskoa, että tilanteessa on välitön hengenvaara tai vakavan vammautumisen vaara.

Turvallisuusviranomaiset ovat toistuvasti korostaneet, että sotilaiden rooli on tukea viranomaisia ja heidän ei odoteta päätyvän tekemisiin siirtolaisten kanssa.

Trump sanoi Valkoisessa talossa järjestetyssä tilaisuudessa myös, että hän on allekirjoittamassa ensi viikolla presidentin määräyksen, joka rajoittaisi Yhdysvaltain turvapaikkasäännöksiä.

Presidentin mukaan hänen hallintonsa on valmistelemassa määräystä, jonka seurauksena turvapaikkaa voisi hakea vain laillisilla rajanylityspaikoilla. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, miten muutos suhteutuisi nykyiseen lainsäädäntöön.

Tällä hetkellä laki mahdollistaa turvapaikan hakemisen tietyin edellytyksin, vaikka hakija ei olisi tullut maahan laillisen rajanylityspaikan kautta.