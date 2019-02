Trump pitää puheensa kansakunnan tilasta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin on määrä pitää vuosittainen kansakunnan tilaa koskeva puheensa kongressille. Puhe oli alun perin määrä pitää jo viime viikolla, mutta kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi pyysi Trumpia lykkäämään puhetta turvallisuushuoliin vedoten liittovaltion hallinnon ollessa vielä suljettuna.

Hallinnon sulku päättyi toissa viikolla.

Puheen viivyttämisen katsottiin olevan yksi Pelosin keino saada Trump taipumaan hallinnon avaamiseen ilman tämän hamuamaa rahoitusta Meksikon rajamuuria varten.

Jokavuotinen State of the Union -puhe on presidenteille yksi vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista, sillä suorana televisioitavaa puhetta ovat paikalla kuulemassa sekä senaatti että edustajainhuone ja muitakin Yhdysvaltain hallinnon huomattavia henkilöitä. Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders on sanonut, että Trump odottaa kovasti tilaisuuttaan puhua yhdysvaltalaisille.

Trumpin on määrä puhua paikallista aikaa tiistai-iltana eli varhain keskiviikkona Suomen aikaa.