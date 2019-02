Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää kansakunnan tilaa koskevan State of the Union -puheensa hankalassa raossa. Takana on Yhdysvaltain historian pisin hallinnon sulku, joka ei päättynyt presidentin haluamalla tavalla. Trump ei saanut rahoitusta vaatimalleen Meksikon muurille. Edustajainhuone on siirtynyt demokraattien käsiin, ja presidentin kannatusluvut ovat jääneet noin 40 prosenttiin.

Samalla Trump on saanut kritiikkiä myös republikaanien riveistä suunnitelmistaan vetää Yhdysvaltain joukot pois Syyriasta ja Afganistanista. Kaiken kukkuraksi erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnan huhutaan olevan loppusuoralla. Muellerin tiimi tutkii Trumpin presidentinvaalikampanjan yhteyksiä Venäjään.

Trumpin odotetaan kuitenkin puheessaan keskittyvän yhtenäisyyteen ja puolueiden väliseen yhteistyöhön. Muutamaa tuntia ennen puhettaan Trump tviittasi odottavansa iltaa kovasti.

Valkoisen talon mukaan Trump toteaa puheessaan, että "yhdessä voimme ratkaista vuosikymmeniä kestäneen poliittisen pattitilanteen".

– Presidentti toivoo maalta yhtenäisyyttä. Hän haluaa enemmän kompromisseja ja vähemmän kosto- ja vastustuspolitiikkaa, Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway kertoi Fox News -uutiskanavalle.

Trumpin uskotaankin nostavan puheessaan esiin asioita, jotka saavat tukea niin demokraateilta kuin republikaaneilta. Tällaisia ovat muun muassa infrastruktuurihankkeet ja lääkkeiden hintojen laskeminen.

Siirtolaisia ja tapaaminen Pohjois-Korean kanssa

Yhtenäisyyspuheista huolimatta Trumpin uskotaan nostavan esiin kiistellyn rajamuurin, joka on hänen ehkäpä ikonisin kampanjalupauksensa. Samalla tulee käsitellyksi maan siirtolaistilanne. Trumpin mukaan Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalle tarvitaan muuri estämään Keski-Amerikasta saapuvien siirtolaisten "invaasiota".

Trumpin uskotaan myös kertovan uusia tietoja siitä, missä kauppaneuvottelut Kiinan kanssa menevät ja mitä uudelle tapaamiselle Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa kuuluu. Yhdysvaltojen erityislähettiläs Stephen Biegun matkustaa keskiviikkona Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin valmistelemaan Trumpin ja Kimin tapaamista.

Tapaamispaikkaa ja -aikaa ei ole vielä julkistettu, vaikka ne on Trumpin mukaan päätetty. Hän saattaa haluta julkistaa tiedon nyt puheessaan.

Vieraita Venezuelasta

Trump myös luultavasti ottaa jälleen kantaa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tilanteeseen. Trump on maininnut harkitsevansa sotilaallista väliintuloa Venezuelassa.

Yhdysvallat tukee Maduron haastanutta oppositiojohtajaa, parlamentin puhemiestä Juan Guaidoa, joka julisti itsensä maan virkaa toimittavaksi presidentiksi tammikuussa. Guaidon lähettiläs on eräs tärkeimmistä puhetta kuuntelemaan kutsutuista vieraista.

Alun perin Trumpin piti pitää puheensa jo tammikuun lopussa, mutta edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi lykkäsi sitä liittovaltion hallinnon ollessa suljettuna.

Puheen viivyttämisen katsottiin olevan yksi Pelosin keino saada Trump taipumaan hallinnon avaamiseen ilman tämän hamuamaa rahoitusta Meksikon rajamuuria varten. Jokavuotinen State of the Union on presidenteille yksi vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista, sillä suorana televisioitavaa puhetta ovat paikalla kuulemassa sekä senaatti että edustajainhuone ja muitakin Yhdysvaltain hallinnon huomattavia henkilöitä, kuten korkeimman oikeuden tuomareita.